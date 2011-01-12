-ŞEKER GİBİ VEDA İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (A) Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, Beypazarı Şekersporu'u 3-1 yenerek, puanını 7'ye çıkardı. 65. dakikada sol çaprazdan Arda'nın kullandığı serbest vuruşta, arka direkte iyi yükselen Kazım'ın kafa vuruşu sonrası top kaleciden döndü ve Beypazarı Şekerspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı. 67. dakikada yine Arda'nın kullandığı serbest vuruşta, Servet'in kafayla doldurduğu topa kale önünde Kazım'ın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü ve daha sonra kaleci Önder, topu kontrol etti. 69. dakikada çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Culio'nun sert vuruşunda, top kaleciden dönerken, ardından Arda ile Barış'ın anlaşmazlığı sonrası sarı-kırmızılılar önemli bir fırsatı kullanamadı. 73. dakikada Galatasaray, Servet'in şık golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Culio'nun yaptığı ortada arka direkte Kazım kafayla topu doldururken, Servet'in yaptığı rövaşata vuruş sonrası top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1. 75. dakikada ceza sahası dışından Culio'nun sert vuruşunda, kaleci Önder topu güçlükle kornere çeldi. Aynı dakikada Arda'nın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Servet'in kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üsten az farkla auta çıktı. 82. dakikada Galatasaray, Arda'nın golüyle öne geçmeyi başardı. Soldan çizgiye inen Insua'nın ortaladığı topu ceza sahası içinde kafayla tamamlayan Arda, takımını öne geçirmeyi başardı: 2-1. 90. dakikada Emre'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Insua'nın yerden vuruşunda, top kaleye paralel olarak az farkla yandan auta çıktı. 90+2. dakikada Kazım, Galatasaray'ı 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Culio'nun ara pasıyla Beypazarı Şekerspor defansının arkasına sarkan Kazım, kaleciyi de çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1. Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Stat: Ali Sami Yen Hakemler: Deniz Çoban xx, Mehmet Metin xx, Emin Yıldırım xx Galatasaray: Aykut x, Serkan x, Gökhan x (Dk. 31 Culio xxx), Servet xxx, Insua xx, Ayhan xx, Hakan xx, Aydın x (Dk. 46 Kazım xxx), Barış xx (Dk. 71 Emre xx), Arda xxx, Pino xx Beypazarı Şekerspor: Önder xx, Erhan xx, Ali xx, Serkan Pala xx, Serkan Tanrıseven xx, Özgür xx (Dk. 64 İsmail x), Caner xxx (Dk 83 Burak x), Salih xx, Hüseyin xxx, Selahattin xx (Dk. 71 Sefa x), Coşkun xx Goller: Dk. 23 Caner (Beypazarı Şekerspor), Dk. 73 Servet, Dk. 82 Arda, Dk. 90+2 Kazım (Galatasaray) Sarı Kartlar: Dk. 27 Özgür, Dk. 66 Hüseyin (Beypazarı Şekerspor)