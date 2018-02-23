Şeker fabrikasının özelleştirilmemesi için imza kampanyası

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da Şeker-İş Sendikası tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilmek üzere Çarşamba Şeker Fabrikası\'nın özelleştirilmemesi için imza kampanyası başlatıldı.

Aralarında Çarşamba Şeker Fabrikasının da bulunduğu Türkiye genelinde toplam 14 şeker fabrikası ile ilgili yapılan özelleştirme çalışmalarının başlatıldığına dair açıklamalar sonrasında, Şeker- İş Sendikası tarafından Samsun’da imza kampanyası başlatıldı. Gazi Caddesi\'nde Şeker Fabrikalarının kapatılmaması için vatandaşlardan imza toplayan Şeker-İş Çarşamba Şube Başkanı Sinan Türe, “Türkiye genelindeki Şeker Fabrikalarının neden özelleştirmeye alındığını almakta zorlanıyoruz. Şeker fabrikaları diğer özelleştirmelere benzemez. Bir ayağı tarıma, bir ayağı kozmetiğe, besiciliğe gibi birçok alana uzanmaktadır. Türkiye’de 10 milyon kişiye istihdam, Türkiye’de 3 milyar dolar katma değeri olan bir sanayiden bahsediyoruz” dedi.

Özelleştirmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan döneceğine inandığını ifade eden Türe, “14 şeker fabrikası özelleştirildikten sonra ‘5 yıl üretim yapacak’ diye madde var. Peki 5 yıl sonra özel sektör ‘daha şeker üretmiyorum’ derse Türkiye’nin şeker ihtiyacı nereden karşılanacak. Şeker pancarı üretimine en müsait bir ülke iken nedense şeker pancarından vazgeçilmek isteniyor. Bugün ABD, şeker pancarını stratejik ürün olarak ilan etmişken, Türkiye’de sanki 3. dünya ülkesi gibi tatlandırıcı pazarına çevirmek isteyen baronlar var. Yanlış hesap Bağdat’tan dönecek. Biz Türkiye genelinde 1 milyon imza hedefliyoruz. Bu imzalarla beraber Cumhurbaşkanına gideceğiz. Yanlış bilgilendirenleri şikayet edeceğiz. Yanlış hesap Bağdat’tan dönüyorsa, bu yanlış özelleştirme de Cumhurbaşkanından döneceğine yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

Geçmişte özelleştirilen fabrikaların kapandığına dikkat çeken Türk-İş Samsun İl Temsilcisi Nakif Yılmaz, “Özelleştirmeden sonra 5 yılı devlet garanti altına alıyor ama 6’ncı yıldan sonra kimse ne olacağını bilmiyor. Geçmiş özelleştirmelere baktığımızda diğerleri kapandı. Burada 80 milyonun sağlığı ile oynanıyor. Bizi nişasta bazlı şekere yönlendirip tüm dünyada yüzde 1’lerde olan nişasta şeker kullanımı bizdeki resmi rakamlar yüzde 15. Bizi idare edenler içten içe bizi zehirlemeye çalışıyor. Bu ülkede bizim çocuklarımız var, geleceğimiz var. Bunlar zehirlenmesin. Türk-İş olarak katkımız sonuna kadar sürecek” diye konuştu.



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