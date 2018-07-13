Şeker fabrikasında işten çıkarılan işçiler: AKP bize söz vermişti, ama işsiz kaldık

Yakın dönemde özelleştirilen Erzurum Şeker Fabrikası'nda çalışan işçilerin görevine son verildi. İşçiler, AKP İlçe Başkanı Mehmet Emin Öz tarafından kendilerine söz verildiğini belirterek, ''Oy toplamaya geldikleri zaman 'Sizi mağdur etmeyeceğiz' demişlerdi. Ama pazartesi günü itibariyle hepimizin işine son verildi” dedi.

Evrensel'in haberine göre şeker fabrikalarının satışı sırasında işten çıkarmama sözü verilen Erzurum Şeker Fabrikası çalışanlarının, fabrikanın yeni sahibi tarafından işten çıkarıldığı belirtildi.

İşçiler, “Erzurum Şeker Fabrikasında çalışan taşeron işçilerin işlerine son verildi. Hükümet yetkililerinin bunu duymasını istiyoruz. Hükümet yetkililerimiz şimdi nerede? Oy toplamaya geldikleri zaman 'Sizi mağdur etmeyeceğiz' demişlerdi. Özellikle Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Öz, bizi mağdur etmeyeceğini söylemişti ama pazartesi günü itibariyle hepimizin işine son verildi” diye konuştu.

Erzurum Şeker Fabrikası, 10 Mayıs 2018 tarihinde, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ tarafından 287 milyon lira bedelle satın alındı.

''İşten Çıkarma olamayacak'' denmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart ayında yaptığı açıklamada şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili tartışmalara değinerek, “Bu işleri yapacağız. Devletin sırtında yük ve zarar ediyor. Özelleştirme zararı önleyecek şekilde yapılacak. 2002’den beri gündemimizde. Doğru olan bu. Burada çalışanların işten çıkarılması söz konusu olmayacak. İşçilerin çalışmaya devam etmesi teminatı ve taahhütname alınacak. Pancar üreticisinin mağdur edilmeyecek, çünkü fabrikalar kapanmayacak” demişti.