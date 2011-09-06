-Şeker fabrikasında 2. gözaltı dalgası KAYSERİ (A.A) - 06.09.2011 - Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kayseri Şeker Fabrikası'nda yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında fabrikanın eski yöneticileri ile çalışanlarının da bulunduğu 40'tan fazla kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından ''haksız kazanç elde etmek, aşırı zenginleşmek ve genel kurulda aday olacakları sindirmek'' suçlamalarıyla geçen yıl aralık ayında soruşturma başlatılmış ve aralarında fabrikanın yönetim kurulu başkanı Vedat Ali Özışık'ın da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. Düzenlenen ikinci dalga operasyonda da kimlikleri açıklanmayan 40'tan fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldığı öğrenildi. Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Daha önceki operasyonun devamı olarak Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine 4 ilde operasyon düzenlendi ve aralarında fabrikanın eski yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 40'tan fazla kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bazıları ifadeleri alındıktan sonra savcılığın talimatı doğrultusunda serbest bırakılabilir. Kalanları Ankara'ya göndereceğiz'' dedi.