Şeker fabrikası işçilerinden ücretsiz fazla mesai eylemi!

ŞEKER-İŞ Yozgat Şubesi üyeleri, Yozgat Şeker Fabrikası'nda, geçici statüdeki işçilerin kadrolu hale getirilmesi amacıyla, bir ay boyunca günde 2 saat ücretsiz fazla mesai yapacak. Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (ŞEKER-İŞ) Yozgat Şubesi üyeleri, "ücretsiz fazla mesai" eylemi başlattı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, ŞEKER-İŞ Yozgat Şube Başkanı Turgut Gözübüyük, fabrika önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, genel merkez tarafından alınan karar gereğince, şeker fabrikasında 1 ay boyunca her gün iki saat fazla çalışacaklarını ve ücret talep etmeyeceklerini söyledi.

Amaçlarının birlikte çalıştıkları geçici statüdeki işçilerin kadrolu hale getirilmesi ve üretim bandındaki kalifiye eleman zaafını gidermek olduğunu belirten Gözübüyük, şöyle konuştu:

"Yaptığımız bu eylem, kalifiye eleman zaafından kaynaklanan ham madde ve zaman israfının da önüne geçecektir. İşçi kimliğinin herhangi bir ideoloji ya da siyaset kurumu tarafından manipüle edilmemesi ve bu kimlik üzerinden farklı tartışmalara yol açmaması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyoruz. Amacımız öncelikli olarak şeker camiasında muvakkat ve kadrolu işçi kimliğinde farklılaşan ekonomik hüviyeti aynılaştırmak, camia içinde barışı sağlamak ve bu barışı toplumsal alana yansıtmaktır. Böylelikle muvakkat işçilerin ekonomik kimliği üzerinden kendini ötekileştirmesinin önüne geçerken, farklı ideolojiler tarafından manipüle edilmesine de engel olmaktır."

Gözübüyük, şimdilik hiçbir ücret talep etmeden saat 07.00'de başladıkları mesailerini 17.00'ye kadar değil, 19.00'a kadar devam ettireceklerini aktardı. Muvakkat işçilerinin kadroya alınmasıyla muvakkat ile kadrolular arasında kimlik farklılığının ortadan kalkacağını belirten şeker fabrikası çalışanlarından Mustafa Halıcı da "Muvakkat statüde çalışıyoruz. Yılda 5-6 ay farklı sürelerde çalıştırılıp işten çıkartılıyoruz. Yerimize taşeron işçi adı altında personel alınıyor. Bizim bu şekilde çalışarak emekli olmamız çok zor. Bizler mezarda emekli olmak istemiyoruz" diye konuştu.