Şeker fabrikalarının satıldığı şehirlere cezaevi yapılıyor

1.67 milyar liraya satılan 6 şeker fabrikasının bulunduğu şehirlere, 1.28 milyara 6 cezaevi yapılıyor.

Satılan şeker fabrikalar arasında Erzincan, Kırşehir, Erzurum, Burdur, Yozgat ve Elbistan var. Bu 6 fabrikanın satışından devletin kasasına toplam 1 milyar 676 milyon lira girdi. Ancak şimdi bu fabrikaların bulunduğu 5 il ve bir ilçede 6 yeni cezaevi yapılıyor. Bu cezaevlerinin toplam maliyeti ise, 1 milyar 282 milyon lira olacak.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Sözcü’den Emin Özgönül’e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şeker fabrikalarının satıldığı illere cezaevi yapılıyor. Dünyada fabrika satıp, cezaevi yapan ilk ve tek ülke biziz. Satılan fabrikalar da kapanıp ya AVM ya da konut alanı oluyor. Fabrika çoğaltacağımıza cezaevlerini çoğaltıyoruz. Güvenlik nedeniyle cezaevi de gerekli ama tarımı bitirseniz, şekeri bitirirseniz, fabrika yapıp insanlara iş imkanı yaratmazsanız suç da patlar, cezaevlerinde 1 yatakta 3 kişi yatar. Yeni fabrika yerine de yeni cezaevi yaparsınız."