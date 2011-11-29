-Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Elazığ, Malatya, Erzincan ve Elbistan Şeker Fabrikalarının (Portföy-B), nihai pazarlık görüşmeleri başladı. Varlık satışı yöntemiyle, bir bütün olarak özelleştirilecek şeker fabrikalarında, yatırımcılara Şeker Kurulu tarafından belirlenecek kotalar çerçevesinde, beş yıl boyunca yerli pancardan şeker üretimi şartı bulunuyor. Üretim şartına ilişkin olarak da firmalardan teminat mektubu alınacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığında, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Sami Ölmeztoprak'ın komisyon başkanlığında yapılan ihaleye, 7 firma katılıyor. İhalenin başlangıcında ihale usul ve yöntemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ölmeztoprak'ın verdiği bilgiye göre, ihalede tüm teklifler ABD doları cinsinden alınacak. Bir tur elemesiz kapalı yazılı teklif alınmasının ardından, 3 elemeli tur yapılacak. Her turda bir firma elenecek ve ardından, kalan 4 firmayla açık artırmaya geçilecek. Açık artırma, belirlenen başlangıç tutarı üzerinden, açık artırım aralığıyla sürecek. Bu arada, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Elazığ, Malatya, Erzincan ve Elbistan Şeker Fabrikalarının (Portföy-B) özelleştirmesi için, teklif veren firmalar şöyle: 1-Ak-Can Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ 2-Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 3-Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ 4-Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 5-Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi 6-Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu 7-Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği- Pankobirlik