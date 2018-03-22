Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için toplanan imzaların sayısı 1.5 milyona ulaştı

Şeker- İş Sendikası'nın, 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine karşı başlattığı kampanyada Türkiye genelinde imzaların 1.5 milyonu bulduğu öğrenildi.
Şeker-İş’in Ankara’daki Genel Merkez binası önünde imza kampanyası da sürüyor. Karanfil Sokak’ta bulunan Şeker-İş Genel Merkezi önünde başlatılan imza kampanyasına vatandaşların desteği dikkat çekiyor.
CHP’nin özelleştirmeye karşı Türkiye genelinde başlattıkları destek turları devam ederken AKP’nin sendika kökenli Çorum Milletvekili Salim Uslu da, fabrikalarının özelleştirilmesini doğru bulmadığını açıklamıştı. Sendika ve sivil kitle örgütlerinin çoğunluğu özelleştirmeye karşı duruyor.