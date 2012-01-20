-Şeker fabrikalarının devrine izin ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - Rekabet Kurulu, özelleştirme kapsamındaki Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Kastamonu, Çorum, Çarşamba, Kırşehir, Turhal ve Yozgat şeker fabrikalarının ihaleye konu hisselerinin, teklif veren firmalarca devralınması işlemine izin verilmesine karar verdi. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Kurul, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Kastamonu, Çorum, Çarşamba, Kırşehir, Turhal ve Yozgat şeker fabrikalarının (Portföy C) bir bütün halinde ''varlık satışı'' yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında söz konusu hisselerin teklif sahipleri olan Ak-Can Şeker Sanayi ve Ticaret AŞ, Safi Şeker Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu veya Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi ve ''Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'' kapsamında izne tabi olduğunu kararlaştırdı. Kurul, adı geçen teklif sahiplerinden herhangi biri tarafından gerçekleştirilecek muhtemel devralma işlemi sonucunda aynı Kanun maddesinde belirtilen nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesinin ve böylece ilgili pazarda rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığını belirterek, bildirim konusu işleme izin verilmesinde sakınca bulunmadığını karara bağladı.