Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi talebinin Türkiye’nin çıkarları için değil, ABD’li firmaların talepleri doğrultusunda alındığını savunan CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, “Şeker fabrikalarını kapatacaklar, çünkü efendileri böyle istiyor” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba da, “Ey Trump diyor ya, Amerika’nın ekonomi bakanı olsa onlara böyle hizmet etmezdi. Çiftçinin sağlığına zararlı 3 şey var: AKP, ABD, NBŞ” diye konuştu.

CHP’nin, Doğu Anadolu’daki şeker fabrikalarına gerçekleştirdiği gezi, Elazığ Şeker Fabrikası’nın önünde düzenlenen eylemle sona erdi. İyi Parti, Saadet Partisi, Vatan Partisi ve Demokrat Partili yöneticilerin de destek verdiği eyleme, başta şeker işçileri olmak üzere yaklaşık 150 Elazığlı da destek verdi.

Şeker fabrikalarının Türkiye’deki talebi öz kaynaklarla karşılamak için kurulduğunu ve yıllardır sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirten Şeker İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı İsmail Savıcı, “Milyonlarca kişiye doğrudan ve dolaylı olarak geçim imkanı veren bir sektörün çeşitli sakıncalar içeren bir sürece itilmesinin acı sonuçları mutlak suretle dikkate alınmalıdır. Pancar üreticisini, işçisini, nakliyecisini, besicisini, yem üreticisini yok sayan kanun hükmünde kararnameye sevinenler, ne üretici ne de işçidir. Sevinenler, milli ve manevi değerlerini yok sayan, amacı ülkemizden kazandığı fahiş paraları yurtdışına aktarmayı dört gözle bekleyen, ürettiklerini ‘zemzem’ diye yutturmaya çalışan bir avuç haramzade NBŞ lobisidir” ifadelerini kullandı.

“Eğer zarar ediyorsa, makineleri yeniler, kâr ediyor hale getirirsiniz"

Partisinin şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinin karşısında olduğunu kaydeden İyi Parti Elazığ Şube Başkanı Abdulvahap Erdem de, “AKP iktidarının 16 yıldır sata sata bitiremediği milli varlıklarımızın son halkasını şeker fabrikalarının özelleştirilmesi oluşturuluyor. Bu sürecin (eski ABD Dışişleri Bakanı Rex) Tillerson’ın Türkiye ziyaretinin ardından başlaması, Cargill şirketine ayrıcalık mı sağlanıyor iddialarını gündeme getirmiştir. Yerli üretiminin kapatılmak istemesi, ekonomiye ve istihdama büyük darbe vuracaktır” dedi.

Şeker fabrikalarının zarar ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını kaydeden CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ise “Eğer zarar ediyorsa, makineleri yeniler, kâr ediyor hale getirirsiniz. 15 yıldır bu fabrikaların hiçbirine yeni bir teknoloji, yeni bir makine getirmediler. Şimdi de satacağız diyorlar. Neden? Çünkü; dünya egemeni, emperyalist devletler yani bunların efendileri bunu istiyor. Türkiye sanayiden, üretimden, teknolojiden, bilimden, insanlıktan kopsun istiyorlar” diye konuştu.

“Yerli ve milli olmak, Amerikan kökenli, nişasta bazlı şeker lobisinin karşısında dik durmaktır”

Aralık ayı sonunda, olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu’nun kapatıldığını ve nişasta bazlı şekeri denetleyecek kurum kalmadığını belirten CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal da, şunları söyledi:

“Türkiye’Deki şeker piyasasını ele geçirmek istiyorlar. Önlerinde de bunun için iki engel vardı: Biri Şeker Kurumu, diğeri de şeker fabrikaları. Şeker fabrikaları doğal şeker üretiyor ve bunların Türk şeker pazarına hakim olmasına engel oluyordu. İlkini kapattırıp kurtuldular, şimdi sıra şeker fabrikalarına geldi.

Hani diyorlar ya, ‘Biz yerli ve milliyiz’. Yerli ve milli olduğunu iddia edenlere sesleniyorum. Yerli ve milli olmak, Amerikan kökenli, nişasta bazlı şeker lobisinin karşısında dik durmaktır. Yerli ve milli olmak, kendi halkını NBŞ’yle zehirleyip kansere mahkum etmemektir. Yerli ve milli olmak, şeker fabrikalarında çalışan binlerce işçiyi, üreticiyi, besiciyi aşsız, işsiz, ekmeksiz bırakmamaktır. Yerli ve milli olmak, şeker fabrikalarına, cumhuriyetin yerli ve milli olan kazanımını yandaşa yoldaşa peşkeş çekmemektir, halkına sahip çıkmaktır.”

"Yakında Amerika’dan üstün hizmet madalyası verirlerse AKP Genel Başkanı’na şaşmayın"

Şeker fabrikalarının kapatılmasının işçinin, üreticinin değil, tüm Türkiye’nin problemi olduğuna vurgu yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump için kullandığı “Ey Trump” hitabındaki sertliğin, gerçekte bir yansıması olmadığını belirterek, “Ey Trump Trump diyor ya, Amerika’nın ekonomi bakanı olsa böyle hizmet etmezdi. Yakında Amerika’dan üstün hizmet madalyası verirlerse AKP Genel Başkanı’na şaşmayın” dedi. Ağbaba, şöyle devam etti:

“Çiftçinin sağlığına zararlı 3 şey var. Biri NBŞ, Amerikalılar üretiyor. Diğeri ABD, bizi iliklerimize kadar sömürüyor. Diğeri de AKP. Şeker fabrikasının satışı Amerika’ya teslim olmaktır.

Hükümetin kafası karışık. Başdanışman jöleli, ‘Bu karar geri alınabilir’ diyor; Başbakan çıkıp ‘Yok öyle bir şey’ diyor. Tarım Bakanı çıkıyor, ‘Biz satın alabiliriz bir kısmını’ diyor, Başbakan yalanlıyor. Hükümette de bu işin doğru olmadığını bilen birçok insan var.