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Ekonomi

Şeker Fabrikaları özelleştirmesinde son teklifler alındı ANKARA (A.A)

11 Kasım 2011 21:52

-Şeker Fabrikaları özelleştirmesinde son teklifler alındı ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye ait Portföy-B ve Portföy-C şeker fabrikalarının bütün halinde portföy grupları olarak özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalede son teklifler alındı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye ait Portföy-B; Elazığ, Malatya, Erzincan ve Elbistan Şeker Fabrikaları ile Portföy-C; Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikalarının bir bütün halinde portföy grupları olarak özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalede, son teklif verme tarihi olan bugün itibariyle teklifler alındı. İhalede, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye ait Portföy-B; Elazığ, Malatya, Erzincan ve Elbistan şeker fabrikalarına, Ak-Can Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş, Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Siyahkalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu, Sınırlı Sorumlu Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği-Pankobirlik teklif verdi. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'ye ait Portföy-C; Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba şeker fabrikalarına teklif veren yatırımcılar ise, Safi Şeker Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Ak-Can Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş, Torunlar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Özaltın İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kolin-Limak Ortak Girişim Grubu şeklinde gerçekleşti.

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