CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, özelleştirilmesi planlanan şeker fabrikalarının satılması durumunda ülkenin de halkın da zarar göreceğine işaret etti. Barut, "Şeker fabrikaları milli servettir, satılırsa kârdan çok zarar edilecek" dedi.

Barut, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Niğde, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Konya, Kastamonu, Tokat, Afyon, Kırklareli, Burdur, Elazığ ve Muş illerinde bulunan şeker fabrikalarının satış yöntemiyle ayrı ayrı özelleştirilmesine ilişkin olarak kararına tepki gösterdi. AKP iktidarı döneminde gerçekleştirilen özelleştirmelerden hem ülkenin hem de halkın büyük zarar gördüğünü anlatan Barut, satış kararından acilen vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

“Milyonlarca kişi mağdur olacak"

Cumhuriyet tarihinin ilk fabrikaları arasında yer alan şeker fabrikalarının satışının geri dönüşü olmayan zararlara neden olacağını kaydeden Barut, şeker fabrikaları için pancar üreten çiftçiden, fabrikalarda çalışan işçilere dek milyonlarca kişinin mağdur olacağını kaydetti.

“Kârdan çok zarar edilecek”

Kurulu oldukları kentlerin sosyo-kültürel ve ekonomik alt yapısına büyük katkılar koyan fabrikaların satılmaları durumunda bu niteliklerini de kaybedeceğini ifade eden Barut, “Şeker fabrikalarının satış kararı, TEKEL, PETKİM, TELEKOM gibi ülke ekonomisinin temel taşı niteliğindeki diğer dev kuruluşlarının özelleştirilmesinden ders alınmadığının bir göstergesidir. Bu fabrikaların satışından elde edilecek gelirden daha fazla zarar edileceği bir gerçek. Kamuya ait olan şeker fabrikalarının kamu yararı gözetilmeden satılması akla, mantığa aykırı siyasi bir karardır. Bu fabrikaların satılması değil, yeniden yapılandırılıp, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenileme ve modernizasyon çalışmalarıyla rekabet güçlerinin arttırılması gerekir. Her biri milli bir servet olan fabrikalarımızın satışını kabullenmemiz mümkün değil” diye konuştu.

“Devletin fabrikaları satmak yerine üretime öncülük edip fabrika açması gerek"

Türkiye’nin bugün terörle birlikte en önemli sorununun işsizlik olduğunu vurgulayan Barut, özelleştirme kararının işsizlik oranını da artıracağı uyarısında bulundu. Barut, “Yakın zamana kadar tarımda kendi kendine yeten sayılı ülkelerden biri olan Türkiye bugün tarımsal üretimde dahi ithalatçı konumuna geldi. Samanın bile ithal edildiği, üretim yerine tüketimin adeta bilinçli olarak teşvik edildiği ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtuluşunun tek yolu her alanda üretimden geçmektedir. Bunun için devletin öncülük yapması, yeni fabrikalar açması, özel sektörün istihdam sağlayacak fabrikalar açmasını teşvik etmesi ve her alanda üretimin önünü açması gerekirken, milli ve yerli olduğunu iddia eden iktidar, her biri milli birer servet olan fabrikalarımızı teker teker sermayeye peşkeş çekmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.