Gazeteci İsmail Saymaz, TRT'nin 24 Haziran seçimleri kapsamında yayınlarında muhalefete daha az yer vermesi nedeniyle muhalefet partilerinin eleştiriği odağında olmasına ilişkin olarak "Şeker fabrikaları kamuda kalsın, baştan sona zarar eden TRT satılsın. TRT halkın sırtında kambur" dedi.

Saymaz, sosyal medya hesabı Twitter'dan TRT'yi eleştirerek, "TRT her gün muhalefetin konuşmalarına konu oluyor. İnce, “TRT zaten bir işe yaramıyor” diyor. Akşener, TRT’yi satacağını belirtiyor. Kurumu zarara uğratan ve marka değerini yok eden TRT yetkilileri bu vaziyetten rahatsız olmuyor mu?" ifadesini kullandı.

Saymaz, "İlla benim maaşımdan vergi kesilecekse, hiç izlemediğim ve bana hitap etmeyen TRT’ye değil, medyascope gibi bağımsız mecralara kesilsin" diye yazdı.