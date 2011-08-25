Şeker doğuda tüketiliyor







T24 - Yıldız Holding Gıda, İçecek, Sakız ve Şekerleme Grup Başkanı Mehmet Tütüncü, dini bayramlarda şeker satışlarının diğer dönemlere göre yaklaşık üç kat arttığını söyledi.Türkiye’de bayramlarda evlerin yüzde 59’una şeker girdiğini belirten Tütüncü, ”En fazla şeker yüzde 43 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tüketiliyor. Bu bölgeleri yüzde 16 ile Marmara, yüzde 20 ile İç Anadolu, yüzde 10’la Akdeniz ve yüzde 5’le Karadeniz izliyor” dedi.







40 milyon Euro ciro





Hürriyet'in haberine göre, ikramlık şeker pazarında Ülker’in yüzde 15 pazar payına sahip olduğunu hatırlatan Tütüncü, şunları söyledi: “Şekerleme üretimini 85 milyon Euro yatırımla kurulan CCC şirketi yapıyor. Yılda 24 bin ton kapasiteye sahibiz. CCC, şekerde bu yıl toplam 40 milyon Euro’luk ciro hedefliyor.”





Yıldız Holding Ülker Grubu Başkan Yardımcısı Emin Özkan ise, son üç yıldır bayram dönemlerinde çikolata satışlarının artış gösterdiğini kaydetti. Özkan, “Yıldız Holding markaları olarak pazarda yüzde 51 payla lideriz. Paketli ürünlerde pazar payımız yüzde 29, kiloluk dökme çikolatada payımız ise yüzde 21. Bayram dönemlerinde çikolata satışlarımızın üç katı kadar çikolata satıyoruz” diye konuştu.





Özkan, Türkiye’de çikolata tüketiminde ilk sırada yüzde 32’yle Marmara Bölgesi’nin yer aldığını belirterek, İç Anadolu Bölgesi’nin yüzde 18, Ege’’nin yüzde 13 ve Akdeniz’in yüzde 8 pay aldığını kaydetti. Mehmet Tütüncü de, bayram üretimine aylar önce başladıklarını dile getirerek, “Araştırmalarda erkeklerin naneli, kadınların meyveli ve karamelli şekerleri tercih ettiğini gördük” dedi.





Buzdolabında değil, serin yerde saklayın





Tütüncü, bütün gıda maddelerinde olduğu gibi şeker satın alırken de güvenilir markaların tercih edilmesi gerektiğini hatırlatarak, tüketicilere şekeri buzdolabına koymayıp, serin yerde muhafaza etmelerini güneş ışığından uzakta tutmalarını önerdi. Tütüncü, bu yıl Ülker ikramlık şekerlerinin ambalajlarını yenilediklerini söyledi.





Bayram için sütlü ve bitter madleni çıkardı







Emin Özkan, tüketiciyi daha da iyi anlamak için yılda 50’ye yakın araştırma yaptıklarına değinerek, “Bayrama özel Ülker Golden Sütlü ve Bitter Madlen’i tüketicilerin beğenisine sunduk. Sütlü ve bitter olmak üzere iki çeşidi var” dedi.