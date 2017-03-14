T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Seibert: Merkel provokasyon yarışına girmeyecek

Almanya Başbakanı Merkel'i doğrudan hedef alarak teröristlere destek vermekle suçlayan Erdoğan'a Berlin'den tepki geldi. Alman hükümet sözcüsü, Merkel'in provokasyon yarışına katılma niyetinin bulunmadığını söyledi.

14 Mart 2017 13:11

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'i teröre destekle suçlayan açıklamalarına Alman hükümetinden yanıt geldi. Erdoğan'ın suçlamalarının "açıkça mesnetsiz" olduğunu ifade eden Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, "Almanya Başbakanı prokokasyon yarışına katılma niyetinde değil. Kendisi bu yarışa girmiyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan, A Haber televizyonunda dün akşam katıldığı bir programda Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ağır suçlamalar yöneltti. Almanya'nın çok açık şekilde terör örgütlerine destek verdiğini savunan Erdoğan, "İstediğin kadar sen Hollanda'nın yanında yer al. Sayın Merkel sen teröristlere destek veriyorsun. 4 bin 500 dosya elinde ve sen bunun hesabını veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayır' için yayın yapıyor. İşte sen busun" ifadelerini kullandı.

Merkel'in Erdoğan'ın Nazi suçlamasına karşı Hollanda'ya destek vermesini eleştiren Erdoğan, "Almanya'nın Şansölyesi de Hollanda'nın yanında yer alıyor. Sana yazıklar olsun. Demek ki sen de aynı kafadasın. Bu, bu demektir. 'Yanındayım' dediğine göre o da demek ki aynı kafada. Biz kişinin sevdikleriyle beraber olduğuna inananlardanız. Bunların yaptıklarının kesinlikle ne Avrupa Birliği müktesebatına ne Venedik, hiçbir yere uyar tarafı yoktur" diye sözlerini sürdürdü.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW/HS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Başbakanı MerkelErdoğan BerlinMerkelCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı Angela MerkelAlmanSteffen SeibertBaşbakanı HaberAlmanya Başbakanı Angela MerkelErdoğanHollandaErdoğan NaziAvrupa Birliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24