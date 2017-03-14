Seibert: Merkel provokasyon yarışına girmeyecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'i teröre destekle suçlayan açıklamalarına Alman hükümetinden yanıt geldi. Erdoğan'ın suçlamalarının "açıkça mesnetsiz" olduğunu ifade eden Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, "Almanya Başbakanı prokokasyon yarışına katılma niyetinde değil. Kendisi bu yarışa girmiyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan, A Haber televizyonunda dün akşam katıldığı bir programda Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ağır suçlamalar yöneltti. Almanya'nın çok açık şekilde terör örgütlerine destek verdiğini savunan Erdoğan, "İstediğin kadar sen Hollanda'nın yanında yer al. Sayın Merkel sen teröristlere destek veriyorsun. 4 bin 500 dosya elinde ve sen bunun hesabını veremiyorsun. Senin devlet televizyonun 'hayır' için yayın yapıyor. İşte sen busun" ifadelerini kullandı.

Merkel'in Erdoğan'ın Nazi suçlamasına karşı Hollanda'ya destek vermesini eleştiren Erdoğan, "Almanya'nın Şansölyesi de Hollanda'nın yanında yer alıyor. Sana yazıklar olsun. Demek ki sen de aynı kafadasın. Bu, bu demektir. 'Yanındayım' dediğine göre o da demek ki aynı kafada. Biz kişinin sevdikleriyle beraber olduğuna inananlardanız. Bunların yaptıklarının kesinlikle ne Avrupa Birliği müktesebatına ne Venedik, hiçbir yere uyar tarafı yoktur" diye sözlerini sürdürdü.

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dpa/DW/HS/BK