T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Şehrim 2023' otobüsü Adana'da

ADANA,(DHA)- AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı'nın ‘Şehrim 2023’ projesi kapsamında yola çıkan otobüs Adana'ya ulaştı

12 Nisan 2018 19:18

ADANA,(DHA)- AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı\'nın ‘Şehrim 2023’ projesi kapsamında yola çıkan otobüs Adana\'ya ulaştı. 
Uğur Mumcu Meydanı\'na gelen otobüsünün önünde konuşma yapan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, \"Türkiye\'de her alanda olduğu gibi şehircilik alanında da büyükşehirlerimiz ile yapacağımız çalışmalarda geleceğe yönelik çok önemli projelere hayata geçireceğiz\" dedi. 2019 mart ve kasım aylarında gerçekleşecek seçimlerin önemi vurgulayan Karaaslan, \"Ülkemizi ilgilendiren meseleler çok büyük projeler. Tüm küresel krize, bütün bu meselelere rağmen dünyada yürütülen 10 büyük projenin 6 tanesi Türkiye\'de yapılmaktadır. Bütün zorluklara, bütün hainlere ve planlara rağmen ne kadar dik ayakta durabildiğimizin gösteriyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANADHA AK PartiKültür BaşkanlığıAdanaMumcu MeydanıAK Parti Genel Başkan YardımcısıKaraaslanTümTürkiyeBütünFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24