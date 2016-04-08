Şehremini Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'nde 7 tüfek, 16 tabanca ele geçirildi, IŞİD bağlantısı araştırılıyor!

İstanbul Fatih'te bulunan Şehremini Gençlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'ne yapılan operasyonda gizli bölmelere yerleştirilmiş 7 pompalı tüfek, 16 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.İ. ve A.Y.’nin "Ebu Zer" ve "Ebu Katade" kod isimleriyle açtıkları sosyal medya hesaplarında terör örgütü IŞİD’le ilgili paylaşımlar yaptıkları belirtilirken, emniyetin zanlıların IŞİD ile bağlantılarını araştırdığı da ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüSilah ve Mühimmat Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri henüz kurulma aşamasında bulunan "Şehremini Gençlik ve Uyuşturucu Mücadele Derneği"nde çok sayıda silah bulunduğu yönünde bir süre önce ihbar aldı. Polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda yeni kurulan ve resmi açılışı henüz yapılmamış olan derneği takibe alarak bazı kişilerin dernek binasında silah satışı yaptığını belirleyerek operasyon kararı aldı.

16 tabanca, 7 pompalı tüfek

Doğan Haber Ajansı'ndan Çağatay Kenarlı ve Sinan Bilgili'nin haberine göre, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri Bağcılar, Bahçelievler, Güngören’de bulunan evlere ve Fatih’te bulunan dernek binasına dün eş zamanlı baskın düzenledi. Polis ekipleri, baskın yaptığı evlerde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ekipler, Şehremini Gençlik ve Uyuşturucu Mücadele Derneği’nde de arama yaptığı sırada bir iki oda duvarının arasına gizli bölme yapıldığını belirledi. Bu bölmeye ulaşan ekipler 16 tabanca, 7 pompalı tüfek, 21 şarjör, 110 mermi ele geçirdi.

6 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda dernek kurucularından M.İ.’nin de aralarında bulunduğu A.Y., E.B., M.Y., T.D. ve 16 yaşındaki Y.E. yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Dernek kurucusunun uyuşturucudan kaydı var

Emniyette yapılan detaylı incelemelerinde şüphelilerin hepsinin çok sayıda suçtan kaydının olduğu ortaya çıkarken, dernek kurucularından M.İ.’nin ’Uyuşturucu’, ’Hırsızlık’ ve ’Polise mukavemet’ suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

Sosyal medyada IŞİD paylaşımları

Emniyet görevlileri, şüphelilerden M.İ. ve A.Y.’nin "Ebu Zer" ve "Ebu Katade" kod isimleriyle açtıkları sosyal medya hesaplarında terör örgütü IŞİD’e yönelik paylaşımlar yaptıkları ve silah satışlarını bu hesaplar üzerinden yürüttüklerini belirttiler.

Şüpheliler sabah saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünder geçirildikten sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul adalet Sarayı’na sevk edildi.

Operasyon polis kamerasında

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri yaptığı operasyon polis kameraları tarafından kaydedildi. Dernek girişinin görüntüleriyle başlayan operasyonda polis ekiplerinin dernekte arama yapmaları görüntülere yansıdı. Polis ekipleri, dernekte bulunan bir masanın arksına gizlenmiş bölmeyi bulması görüntülendi. Polis ekipleri bu bölmede bulunan tabanca ve pompalı tüfekleri çıkartması kaydedildi.