Şehrazat sevgisi ihracına neden oldu!

T24 - Hersek’in Cazin Kenti’nde SDA-A partisinin yönetimde bulunduğu belediye tarafından, 25-27 Kasım’da İzmir’in Urla ve Çeşme Belediyesini ziyaret etmek, ilişkileri karşılıklı olarak geliştirmek amacıyla gezi düzenlendi. Geziye SDA-A partisinin yöneticileri ile SDP Cazin İl Başkan Yardımcısı ve Cazin Belediye Meclisi üyesi Yasmin Abdagiç de katıldı. Alınan bilgiye göre, Çeşme ve Urla Belediyesini ziyaret eden heyet, Bosna-Hersek’te büyük bir hayran kitlesi bulunan “Binbir Gece” dizisinin başrol oyuncusu Bergüzar Korel’in “Bitmeyen Şarkı” adlı başka bir dizinin çekimi için Urla’da bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine filmin setine giden heyet, Bergüzar Korel’le fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti.



Heyetin Bosna-Hersek’e dönmesinden sonra SDP yöneticileri, İzmir’e giden ve Bergüzar Korel’le fotoğraf çektiren Yasmin Abdagiç’i iki gün önce partiden ihraç etti. Abdagiç’le ilgili alınan karara tepki gösteren aynı partinin Cazin Belediyesi meclis üyeleri Azra Bayriç ve Hakiya Samarciç de SDP’den ihraç edildi. Bu arada SDP ile SDA-A yöneticileri arasında bir süredir Cazin’de sorun bulunduğu, Yasmin Abdagiç’in de bu partinin öncülüğünde düzenlenen bir organizasyonla İzmir’e gitmesinin ihracında önemli etken olduğu öne sürüldü.



Öte yandan Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’da özel televizyonlarca gösterilen ve büyük beğeniyle izlenen “Binbir Gece” dizisi sayesinde İstanbul’a bu ülkelerden özel şirketler tarafından turlar düzenleniyor. Bazı şirketler, İstanbul turları reklamlarını “Şehrazat ve Onur’un yaşadığı İstanbul” sloganıyla veriyor.





