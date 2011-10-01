-Şehit Uzman Çavuş Küçük toprağa verildi KİRAZ (A.A) - 01.10.2011 - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özgür Küçük, İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Kiraz Yeni Mahalle Camisi'nde düzenlenen törene, İzmir Vali Vekili Ardahan Totuk, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Akın Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan, şehit uzman çavuşun babası İbrahim, annesi Emine Küçük, abisi Erol Küçük ile ablası Firdevs Kavaklı, kız kardeşi Filiz Dönmez ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küçük'ün yakınları cami avlusunda Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak şehidin fotoğrafını öptü. Abla Firdevs Kavaklı, ''Kardeşim fakirlikten öldü. Kimse çocuğunu uzman çavuş yapmasın'' dedi. Cenaze namazı sonrasında Türk bayrağına sarılı tabut, askerlerin omzunda ambulansa kadar taşındı. Cenazeye ellerindeki Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Askere uzanan eller kırılsın'' şeklinde slogan attı. Şehit Uzman Çavuş'un naaşının taşınması sırasında çevredeki binaların balkonlarına Türk bayrağı asan vatandaşlar, el sallayarak şehidi uğurladı. Küçük'ün naaşı daha sonra Hisar Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.