Şehitlikte duygu dolu anma etkinliği

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 103\'üncü yıl dönümü nedeniyle garnizon şehitliğinde tören düzenlendi. Törende duygu dolu anlar yaşandı.

Garnizon Şehitliğindeki törene Vali Süleyman Kamçı, 2\'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, daire müdürleri ve şehit aileleri katıldı. Şehitlikteki anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Vali Süleyman Kamçı, \"Vatan ve bağımsızlık sevdalısı Kahraman Türk milletinin ya hep ya hiç diyerek varlık ve yokluk mücadelesi vererek Çanakkale\'de yapılan destanın 103\'üncü yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Dönemin sömürge güçleri, milletimizin karşısına güçlü silahlarla ve imkanlarla çıkmışlardır. Maddi imkanların yok denecek kadar az olduğu maneviyat ve inancın ise en büyük seviyelere ulaştığı Çanakkale\'de, zafer anaların vatana kurban olsun diye saçlarına kına sürerek askeri gönderdiği şanlı ecdadımızın olmuştur\" dedi.

HİÇ GÖRMEDİĞİ DAYISININ MEZARINA KOŞTU

Tören birliğinde bayılan bir askere alanda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. ​Yapılan duanın ardından törende bulunan protokol yetkilileri şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Törene, dayısı şehit olan, babası ise Afrin\'de görev yapan 3 aylık Poyraz Akdemir, üzerinde asker elbisesi ve ay yıldızlı bayrağı ile annesinin kucağında geldi.

Törene ailesiyle birlikte katılan küçük Fatma ise hiç görmediği 22 Ekim 2004 tarihinde şehit olan dayısı Astsubay Kıdemli Çavuş Susat Sarı\'nın mezarını ziyaret edip, buradaki fotoğrafını öptü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya\'nın mezarının üzerinde yeğenlerinin ve eşinin not bıraktığı görüldü. Eşinin çiçekle birlikte bıraktığı not kağıdında \"Canım aşkım, senin ruhun yükselirken göğe, ben o gece en uzun geceyi yaşadım. Ama olsun ben sabreder beklerim, seninle kavuşma gününü\" sözleri, okuyanları duygulandırdı.

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