T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞEHİTLERİN RÜTBELERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A)

11 Ocak 2011 10:55

-ŞEHİTLERİN RÜTBELERİ BELİRLENDİ ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Ankara'daki helikopter kazasında şehit olan kara pilot subaylardan birinin üsteğmen, dördünün teğmen olduğu öğrenildi. Kara Kuvvetleri'ne ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin belirlenemeyen bir nedenle Ankara'nın Tuluntaş köyü civarında düşmesi sonucu şehit olan askerlerin kimlikleri açıklanmadı, ancak şehitlerden birinin üsteğmen diğerlerinin ise teğmen rütbesindeki pilotlar olduğu belirtildi. Eğitim uçuşundaki helikopterdeki üsteğmenin, uçuş eğitmeni olduğu öğrenildi. Bu arada, şehit subayların cenazelerinin, ambulanslarla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesine götürüleceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24