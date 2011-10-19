-Şehitlerin evine, ocağına ateş düştü İSKENDERUN (A.A) - 19.10.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Er Mesut Cengiz'in (20) Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler beldesindeki baba evinde yas var. Askeri yetkililer, şehit Mesut Cengiz'in baba evine gelerek anne Sultan ve baba Ahmet Cengiz'e acı haberi verdi. Oğlunun şehit olduğunu duyan anne Sultan Cengiz, gözyaşları içinde ''Oğlumuzu vatana kurban verdik'' dedi. Şehidin amcası Emin Cengiz ise ''Evladımız vatan için şehit oldu. Vatan sağolsun'' diye konuştu. Bekar olduğu belirtilen şehit er Mesut Geçer'in askere 4 ay önce gittiği öğrenilirken, acı haberi duyan yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu. Bu arada, şehidin baba evine Türk bayraklarının asıldığı görüldü. -Er Yavuz Çoban- Şehit er Yavuz Çoban'ın kardeşi Fatih Çoban, saldırı haberinden sonra haber alamayınca, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına gitti. Çoban'a burada ağabeyi Yavuz Çoban'ın şehit olduğu haberi verildi. Aksaray İl Jandarma Komutanlığından yetkililer, daha sonra sağlık ekipleriyle birlikte şehidin ailesinin oturduğu Taşpazar Mahallesi'ndeki babaevine gitti. Pancar taşımacılığı yapan Ekrem Çoban'ı eve çağıran askeri yetkililer, oğullarının şehit olduğu haberini anne Durdane Çoban'a söyledi. Bu sırada eve gelen baba Ekrem Çoban askeri yetkilileri görünce bir subaya sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Yavuz Çoban'ın ailesine gönderdiği son mektupta, ''İzne gelmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz'' yazdığı öğrenildi. -Jandarma Er Süleyman Kalkan- Şehit düşen Jandarma Er Süleyman Kalkan'ın, memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Sücüllü beldesindeki evinde yas var. Çukurca'da askerliğini yapan 21 yaşındaki Jandarma Er Süleyman Kalkan'ın şehit haberini ailesine İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Hakan Güler verdi. Evinin önünde otururken askeri araçlar ve 2 ambulanstan oluşan konvoyu karşısında gören anne Şerif Kalkan, araçların önüne geçerek, konvoyu durdurdu. Anne Şerif Kalkan, ''Oğlum Süleymanıma bir şey mi oldu? Siz nereye gidiyorsunuz'' diyerek feryat etti. Anne Kalkan, sağlık görevlilerinin sakinleştirici iğne yapılması teklifini de reddetti. Babasını üç yıl önce kaybeden şehit Süleyman Kalkan'ın ailesi büyük acı yaşarken, belde halkı da ailenin acısını paylaştı. Anne Şerif Kalkan,''Yavrum, Süleymanım evimin direği. Bir sen kalmıştın, şimdi beni bırakıp gittin. Ben sana 'Hakkari'ye gitme yavrum' dedim dinlemedin beni kuzum'' ağıtlar yakarak, gözyaşı döktü. Şehit Jandarma Er ile aynı ismi taşıyan dedesi Süleyman Kalkan da sabah belde meydanındaki kahvehanede haberleri izlerken hain saldırıyı öğrendiğini, ''Torunum da şehit düşmüştür. Keşke öyle bir şey olmasa'' dediğini anlattı. Süleyman Kalkan'ın bekar olduğu, terhisine yaklaşık 4 ay olduğu öğrenildi. Kalkan'ın 5 çocuklu Kalkan Ailesi'nin en büyük çocuğu olduğu, babasının ölümünün ardından ailesine baktığı ve çobanlık yaptığı kaydedildi. -Şehit Er Mehmet Ağgedik- Şehit er Mehmet Ağgedik'in (21) Elazığ'daki evinde yas var. Ağgedik'in şehit olduğu haberi 8. Kolordu Komutanlığından askeri yetkililer tarafından, Olgunlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehit haberinin duyulmasının ardından komşuları tarafından apartmana Türk bayrakları asılırken evi ziyaret eden bazı yakınları fenalaştı. Ağgedik'in babası Bekir Ağgedik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Vatan sağolsun ne yapalım başka bir şey yok'' dedi. En son pazartesi günü görüştüğü oğlunun 8 aylık asker olduğunu ifade eden Ağgedik, ''Milletimizin başı sağ olsun ne yapalım. Yeter bu artık'' diye konuştu. Ağgedik'in 3 kardeşin en büyüğü olduğu, askere gitmeden önce bir avukatın yanında çalıştığı, yaz mevsiminde Ağın ilçesinde dedesine tarlada yardım ettiği öğrenildi. -Jandarma çavuş Birol Elmas- Şehit jandarma çavuş Birol Elmas'ın Sakarya'daki baba ocağında hüzün var. Sakarya Merkez Garnizon Komutanı Piyade Albay Kutluay Önay, askeri yetkililer ve beraberindeki sağlık ekipleri, şehit askerin Adapazarı ilçesine bağlı Karakamış Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi iletti. Oğlunun şehit olduğu haberini evinin bahçesinde alan anne Mübyen Elmas, baygınlık geçirdi. Hazır bekletilen sağlık ekiplerince ambulansa alınan anne Elmas, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer yandan, şehit askerin ilköğretim okulu öğrencisi yeğeni Melisa Elmas, dayısı ile birkaç gün önce telefonda konuştuğunu anlatarak, dayısının kendisinden fotoğraflarını istediğini söyledi. Birol Elmas'ın babasının bir kaç yıl önce vefat ettiği, 3 kardeşi olduğu öğrenildi. -Piyade Er Ufuk Bozkurt- Şehit Piyade Er Ufuk Bozkurt'un Kırklareli'nin Vize ilçesindeki baba evinde hüzün yaşanıyor. Pınarhisar Kaymakamı ve Vize Kaymakam Vekili Mevlüt Özmen, Vize Garnizon Komutanı Jandarma Albay Hasan Basri Küçük, Vize Belediye Başkanı Selçuk Yılmaz ve askeri yetkililer, sağlık görevlileri ile birlikte gittikleri şehidin, Çavuşköy'de yaşayan yakınlarına acı haberi verdi. Oğulunun şehit haberini alan baba Fedai Bozkurt, gözyaşlarına hakim olamayıp, ''Oğlum oğlum gitti'' diye feryat ederek baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği baba Bozkurt, daha sonra ambulansa alındı. Bu arada teskeresine 5 ay kalan şehit Ufuk Bozkurt'un iki gün önce babasını arayıp, ''Baba ben izine gelmek istiyorum'' dediği öğrenildi.