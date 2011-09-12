-Şehitlerin cenazesi memleketlerine gönderildi VAN (A.A) - 12.09.2011 - Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Eyüp Darendelioğlu ile şehit piyade er Serkan Duman'ın cenazesi, Van'daki törenin ardından memleketlerine gönderildi. Şemdinli ilçesinde dün akşam saatlerinde, terör örgütü PKK üyeleri tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Dağ Komando Taburu ve personel lojmanlarına, roketatar ve ağır silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Mustafa Eyüp Darendelioğlu (29) ile şehit olan piyade er Serkan Duman'ın (20) cenazesi, helikopterle Hakkari Dağ Komando Tugayı'ndan Van'a getirildi. Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Kışlası Helikopter Filo Komutanlığına indirilen cenazeler için burada tören düzenledi. Basın mensuplarının alınmadığı törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, askerlerin omuzunda uçağa taşındı. Törene, Van Valisi Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Yıldırım Güvenç, AK Parti Van Milletvekili Mustafa Bilici, Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.