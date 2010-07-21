-ŞEHİTLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ VAN (A.A) - 20.07.2010 - Hakkari ve Van'daki terör saldırılarında şehit düşen 7 askerin cenazesi, Van'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesi dağlık arazi kesimindeki askeri birliğe gece saatlerinde terör örgütü PKK üyelerince düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker ile Van'ın Gürpınar ilçesi Yalınca bölgesinde, operasyon halindeki güvenlik güçlerine teröristlerce ateş açılması sonucu şehit düşen 1 askerin cenazesi, helikopterle Van Asker Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından morgdan alınan 7 askerin cenazesi, 4 ambulansla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Jandarma Pilot Yarbay Yusuf Turgut Kışlasına getirildi. Askerlerin omzunda ambulanstan indirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı, Vali Münir Karaloğlu ile askeri yetkililerin katıldığı törenin ardından 2 askeri uçakla memleketlerine gönderildi. -ŞEHİDİN EVİNİN BALKONUNA TÜRK BAYRAĞI- Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Piyade Üsteğmen Çetin Aylar'ın Edirne'de bulunan eşi, anne ve babası acı haberi alınca büyük üzüntü yaşadı. Şehit Çetin Aylar'ın, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan ve Şükrüpaşa Askeri Lojmanları'nda oturan eşi Bilge Aylar ile misafir olarak yanında bulunan şehidin anne ve babasına acı haberi Edirne Vali Yardımcısı İsmet Akyol ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Paşa Özen verdi. Anne Yeter Aylar, haberi alınca fenalık geçirdi. Bunun üzerine Şükrüpaşa Askeri Lojmanları önünde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, fenalaşan Yeter Aylar'a müdahale etti. Bu arada şehidin evinin balkonuna Türk Bayrağı asıldı. Olayı haber alan Bilge Aylar'ın arkadaşları da, lojmana gelerek kendisini teselli etmeye çalıştı. Vali Yardımcısı Akyol ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özen'in evden ayrılmasının ardından şehit eşi Bilge Aylar, şehidin babası İbrahim Aylar, annesi Yeter Aylar ve 4 yaşındaki Arda Aylar, Trakya Üniversitesi'ne ait minibüsle Tokat'ın Turhal ilçesine hareket etti. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görev yapan ve geçici görevle Hakkari'nin Çukurca ilçesine giden Şehit Piyade Üsteğmen Çetin Aylar'ın (30), bir hafta sonra Edirne'deki görev yerine dönmesinin beklendiği bildirildi.