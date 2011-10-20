-Şehitlerin baba ocaklarına ateş düştü KOVANCILAR (A.A) - 19.10.2011 - Hakkari'de terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen mehmetçiklerin baba ocaklarına ateş düştü. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Reşit Ercan'ın (25), Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca beldesindeki evinde, yas var. 6 çocuklu ailenin en küçüğü olduğu belirtilen Ercan'ın 15 gün önce izne geldiği, izindeyken amcasının kızıyla nişanlandıktan sonra Çukurca'ya döndüğü öğrenildi. -Şehit Piyade Çavuş Koray Özel Şehit Piyade Çavuş Koray Özel'in Feke ilçesine bağlı Süphandere köyündeki evine giden ilçe Kaymakam Vekili Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Ahmet Sel, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Akgün Baydar ile İlçe Emniyet Amir Vekili Cumali Köden, acı haberi anne Elif Özel'e verdi. Orman işçisi olan ve o sırada ormanlık alanda çalışan baba İdris Özel de köy muhtarı tarafından eve getirildi. Acı haberi alan anne ve baba gözyaşlarını tutamadı. Bu arada, evin tek erkek çocuğu olduğu ve terhisine yaklaşık 50 gün kaldığı öğrenilen Koray Özel'in, uzman çavuşluk sınavına girip başarılı olduğu öğrenildi. -Şehit Er Eyüp Çolakoğlu Acı haberinin alınmasının ardından şehit er Eyüp Çolakoğlu'nun, Çiğdem Caddesi'ndeki evi, taziye ziyaretleri için gelenlerle doldu. Şehit erin üvey babası Yaşar Ergin, Çolakoğlu'nun 7 aylık asker ve evin tek oğlu olduğunu söyledi. Şehidin, son olarak dün akşam saatlerinde annesi Türkan ile telefonda görüştüğünü, giymek için yelek istediğini anlatan Yaşar Ergin, ''Kasım ayında izne gelecekti, ama kısmet olmadı'' diye konuştu. Bu arada Çolakoğlu'nun evinin bulunduğu apartmanın önünde Avcılar Belediyesine ait bir ambulans ve apartman girişinde polis ekipleri bekletiliyor. -Şehit Piyade Çavuş Fikret Özer Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Çavuş Fikret Özer'in evinde de yas var. Samsun Garnizon Komutanlığı ekipleri, sağlık görevlileri ile birlikte gittikleri şehidin Atakum İlçesi'nde yaşayan ailesine acı haberi verdi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan anne İnci ve baba Celal Özer gözyaşlarına hakim olamadı. -Şehit Piyade Çavuş İdris Çam Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller ve askeri yetkililer Piyade Çavuş İdris Çam'ın şehit haberini merkeze bağlı Döngele beldesinde yaşayan ailesine verdi. Şehit haberinin duyulmasının ardından şehidin yakınları Ali Çam'ın evine geldi. Bu arada şehidin yakınları fenalık geçirdi. Şehit babası Ali Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Vatan sağolsun. Oğlumla ayın 14'inde konuşmuştuk. 19 Ekim'de operasyona çıkacağını söylemişti'' dedi. Çam'ın 6'sı kız 10 kardeşinin olduğunu ve askere gitmeden önce bir fabrikada çalıştığı öğrenildi. -Jandarma Er Fevzi Kazak Terör örgütünün Hakkari'de düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan askerlerden Gaziantepli Fevzi Kazak'ın baba ocağına ateş düştü. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen Kazak ailesinin fertleri, sinir krizi geçirdi. Şehitkamil ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde ikamet eden Kazak ailesine, çocuklarının şehit olduğu haberini askeri yetkililer bildirdi. Evin önünde sağlık ekipleri ve emniyet güçleri de hazır bekletildi. Acı haberi alan aile fertleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Fatma Kazak, evlerinin penceresinden askeri yetkilileri görünce gözyaşlarına boğuldu. Şehidin kardeşlerini polisler güçlükle sakinleştirildi. Sağlık ekipleri, şehidin yakınlarını sakinleştirmek için iğne yaptı. Şehit Er Fevzi Kazak'ın 1,5 ay sonra terhis olacağı öğrenildi. -Jandarma Komando Er Mehmet Çetin Nazilli Kaymakamı Mehmet Okur, Nazilli Garnizon Komutanı Yarbay Ekrem Turan ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seydi Salman, sağlık görevlileri ile gittikleri şehidin Beğerli köyündeki evinde anne Şerife Çetin ve baba Bekir Çetin'e durumu bildirdi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin 5 kardeşin en küçüğü olduğu, askerliğinin bitmesine 100 gün kaldığı öğrenildi. Acı haberi alan şehidin akrabaları ve yakınlarının eve geldiği görüldü. -Şehit Piyade Onbaşı Soner Ateşsaçan Yusufeli Kaymakamı Cumhur Duran ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Kahraman, sağlık ekipleri ve askeri görevlilerle şehit onbaşının Bıçakçılar köyü Dolupınar Mahallesi'ndeki baba evine gitti. Burada şehidin babası Mehmet ve annesi Fadime Ateşsaçan'a acı haber ilettiler. Şehit Ateşsaçan'ın akrabaları ve komşularının taziye ziyaretine geldiği baba evine Türk bayrağı asıldı. -Şehit Piyade Er Ahmet Tunçer Çığır köyünde yaşayan şehidin ailesi, acı haberi askeri yetkililerden aldı. Haberi duyduktan sonra sinir krizi geçiren şehidin annesi Perihan ve babası Mehmet Baki Tunçer ile yakınları, Mutki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şehidin ailesini hastanede ziyaret eden Mutki Kaymakamı Oğuzhan Bulut ile diğer yetkililer, aileye başsağlığı diledi. Şehit piyade er Ahmet Tunçer'in 8 kardeş olduğu öğrenildi. -Şehit Piyade Onbaşı Hüseyin Güldal Karamürsel'in Yalakdere köyünde yaşayan şehit Güldal'ın annesi Münevver Güldal ve babası Mustafa Güldal'a acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehitlik haberini alan ve sinir krizi geçiren aileye sağlık ekipleri müdahale etti. Acı haberin duyulmasının ardından taziye ziyareti için şehidin evine gelen yakınları, Türk bayraklarıyla evi donattı. Gözyaşlarını hakim olamayan şehidin annesi Güldal oğlu ile dün telefonla görüştüğünü söyledi. -Şehit Piyade Onbaşı Mesut Kazanç Palandöken ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Konaklı Mahallesi'nde ikamet eden şehit piyade onbaşı Mesut Kazanç'ın ailesine acı haber, 9. Kolordu Komutanlığı'ndan gelen askeri yetkililer tarafından verildi. Haberin duyulmasıyla birlikte Kazanç'ın annesi Mesude Kazanç ile babası Şevket Kazanç ve kız kardeşleri fenalık geçirdi. Kazanç'ın ailesi daha sonra köye gelen ambulans ve askeri araçlarla Erzurum'daki hastanelere kaldırıldı. 5 kız kardeşi bulunan şehit Mesut Kazanç'ın, ailenin tek erkek çocuğu olduğu ve tezkeresini almaya 5 ay kaldığı öğrenildi. -Şehit Jandarma Er Ramazan Akın Şehitlik haberi Aşağı Yenigün köyü muhtarı olan baba Mehmet Akın'a yetkililerce iletildi. Haberin duyulmasının ardından Şehit Ramazan Akın'ın baba evi bayraklarla donatıldı ve taziye ziyaretlerine gelenlerle doldu. Bu arada, 8 aylık asker olduğu öğrenilen ve yedi çocuktan ikincisi olan Ramazan Akın'ın ağabeyi Taner Akın'ın hafta sonu nişan töreni yapacağı öğrenildi. -Şehit Piyade Çavuş Yunus Yılmaz Acı haberi askeri yetkililerden alan şehidin annesi Gülhanım Yılmaz ve baba Hasan Yılmaz fenalık geçirdi. Anne Yılmaz'a sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Baba Hasan Yılmaz, oğlu ile dün akşam telefonla görüştüğünü anlattı. Açıköğretim Fakültesi elektrik ön lisans programından mezun olan Şehit Piyade Çavuş Yunus Yılmaz 4 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi. Bu arada, şehit evinde taziye çadırı kuruldu. Şehit Piyade Çavuş Yunus Yılmaz'ın cenazesinin yarın Kocatepe Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi. -Şehit Piyade Asteğmen Bilal Özcan Pazaryeri'ne bağlı Dereköy'de yaşayan baba Ali Osman Özcan ve anne Sadiye Özcan'a oğullarının şehit olduğu haberi, askeri yetkililerce verildi. Acı haberi alan aile üyeleri fenalaştı, sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin evine gelen İlçe Müftüsü Eyüp Aydın şehit Asteğmen Özcan için dua etti. Köy halkı da evlerine Türk bayrakları astı.