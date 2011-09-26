-Şehitlerimizi uğurluyoruz İZMİR (A.A) - 26.09.2011 - Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat ile Jandarma erler Önder Turgay, Adem Yörük ve Ömer Dursun'un cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi. Şehit Başçavuş Canbulat'ın cenazesi, Bayındır Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan kortej eşliğinde Zeytinova beldesine getirildi. Şehidin 13 yaşındaki kızı Beyza da cenaze aracında yer aldı. Zeytinova Merkez Camisi'ndeki törende gözyaşı döken şehidin eşi Özlem Canbulat, kızı Beyza, kardeşleri Mustafa Canbulat ve Emine Dinçer, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. 1,5 yaşındaki Berna da babasının cenaze törenini aile yakınlarının kucağında izledi. Törene katılanlar arasında yer alan AK Parti İzmir milletvekili Nesrin Ulema, şehidin eşi ve kızının yanında yer alarak, teselli etti. Tabutun başında ''her şey yarım kaldı'' diyerek ağlayan Mustafa Canbulat'ın, emekli olduktan sonra ağabeyi ile iş kurmaya hazırlandığı öğrenildi. Şehidin cenazesi öğlen vakti kılınan namazın ardından Kızbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine İzmir Vali Yardımcısı Ardahan Totuk, AK Parti İzmir milletvekilleri Hamza Dağ, Nesrin Ulema, CHP milletvekilleri Aytun Çıray, Mehmet Ali Susam, Mustafa Moroğlu, Bayındır Kaymakamı Mehmet Makas, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. -Jandarma er Önder Turgay'ın cenazesi- Pervari'deki saldırıda şehit düşen jandarma er Önder Turgay'ın Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'ndeki cenaze törenine ise şehit erin babası Abdülkadir Turgay, kardeşlerinden Ercan Turgay, İzmir Vali Yardımcıları Nevzat Ergün, Mustafa Aydın, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, Güney Deniz Saha Komutan Vekili Tümamiral Hasan Şükrü Korlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, AK Parti İzmir milletvekilleri İlknur Denizli, Ali Aşlık, CHP milletvekilleri Musa Çam, Erdal Aksünger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, emekli Orgeneral Fikret Küpeli, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan babası ve kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Cami önüne gelen ve ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'' sloganı atan gruba seslenen şehit yakınları, ''İyilik yapmak istiyorsanız dua edin lütfen'' diyerek grubu susturdu. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında AK Parti İzmir Milletvekili İlknur Denizli de saf tuttu. Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından bir süre omuzlarda taşınarak askeri top arabasına konuldu ve cenaze protokol tarafından selamlandı. Bu sırada cami önünde toplanan ve Türk bayrakları açan grubun ''PKK Meclis'te yurtseverler hapiste'' sloganına tepki gösteren şehit yakınları ''Vatan hainleri sizsiniz'' diye bağırdı. Bir şehit yakını da ''Taşkınlık yapmayın, bu parti meselesi değil. Başbakan'a da Selahattin Demirtaş'a da sesleniyorum, gelsinler gencimi geri versinler'' dedi. Şehit yakınları, çevredekiler tarafından sakinleştirilirken, polisler de slogan atan grubu uzaklaştırdı. Şehit erin cenazesi Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi. -Jandarma er Adem Yörük'ün cenazesi Saldırıda şehit düşen Jandarma er Adem Yörük'ün cenazesi ise Antalya'nın Korkuteli ilçesinde toprağa verildi. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınan şehit Yörük'ün cenazesi, askerler eşliğinde cenaze aracına konularak, buradan memleketi Korkuteli ilçesine bağlı Küçükköy beldesindeki baba evine götürüldü. Morg çıkışında Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Korkmaz ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe de hazır bulundu. Şehit Yörük'ün cenazesini taşıyan araç Küçükköy beldesinde binlerce kişi tarafından karşılandı ve ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganlarıyla baba evine getirildi. Daha sonra evden çıkartılan şehit cenazesi omuzlara alınarak törenin yapılacağı Merkez Camisi önündeki alana taşındı. Törene, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Korkmaz, Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Namık Boran, AK Parti Antalya Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Menderes Türel, Gökçen Enç, CHP Antalya milletvekilleri Osman Kaptan, Gürkut Acar, Yıldıray Sapan ile Yörük'ün yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanlığı da cenaze namazının kılındığı Merkez Camisi'ne çelenk gönderdi. Tören öncesi şehit Adem Yörük'ün babası İlyas Yörük, annesi Meryem Yörük, kardeşi Mükerrem Yörük ve nişanlısı Özlem Karadağ'ın güçlükle ayakta durabildikleri görüldü. Oğlunun tabutuna sarılan baba İlyas Yörük, ağlamayacağını söyledi. Saygı duruşu ile başlayan törende şehit Adem Yörük'ün özgeçmişi okundu. Cenaze namazı Antalya İl Müftüsü Mahmut Yeleser tarafından kıldırıldı. Cenaze namazından sonra şehit Adem Yörük'ün tabutu bir süre askerler tarafından taşındıktan sonra vatandaşların omuzlarında Küçükköy Mezarlığı'na getirildi. Cenaze, dualar eşliğinde toprağa verildi. -Jandarma er Ömer Dursun, Sinop'ta toprağa verildi Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma er Ömer Dursun'un cenazesi, memleketi Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Darıözü köyünde toprağa verildi. Boyabat Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Boyabat Belediye binası önüne getirildi. Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Gülizar Dursun ile 7 kardeşi, yakınları, Vali Ahmet Cengiz, AK Parti Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy, CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Mehmet Erhan Arıkan, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Osman Erduran ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Ömer Dursun'un cenazesi Büyük Cami'de kılınan namazın ardından, Darıözü köyünde toprağa verildi.