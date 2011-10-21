-Şehitlerimizi uğurluyoruz ÇORUM (A.A) - 21.10.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Ulusoy, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, uzman çavuş Mustafa Aslan, Çorum'da, piyade Asteğmen Bilal Özcan ile jandarma komando er Eyüp Çolakoğlu, İstanbul'da, Jandarma Kıdemli Başçavuş İbrahim Geçer,Konya'nın Akşehir ilçesinde, Piyade Onbaşı Soner Ateşsaçan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Uzman çavuş Halil Özdoğru Sinop'ta toprağa verildi. Dün akşam saatlerinde askeri uçakla Merzifon'a, buradan da karayoluyla Çorum'a getirilen Aslan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Çorum Devlet Hastanesi morgundan alınarak Harmanlar Sokak'taki baba ocağına getirildi. Şehidin eşi Pınar, annesi Salime, babası Ali Aslan ile kardeşleri Türk bayrağına sarılı tabutu kucakladı. Metanetini koruyan ve ağlamayan şehidin eşi Pınar Aslan, aile üyelerine de ağlamamaları konusunda uyarırken, anne Salime Aslan oğlunun fotoğrafını öptü. Burada helallik alınmasının ardından uzman çavuş Mustafa Aslan'ın naaşı, askerlerin omuzunda cenaze aracına konuldu. Kortej eşliğinde Ulu Camiye getirilen Aslan'ın cenazesi öğle namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene, Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, Vali Nurullah Çakır, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Hakan Saraç, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü bölge milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı tören sırasında vatandaşlar, terör örgütü aleyhine slogan atarak saldırıyı kınadı. -Şehit Uzman Çavuş Mehmet Ulusoy Osmaniye'de toprağa verildi Şehit Uzman Çavuş Mehmet Ulusoy (27), memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Ulusoy için İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı binası önünde tören düzenlendi. Ulusoy'un Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan baba Zübeyir, anne Banu, eşi Necla Ulusoy, gözyaşlarına hakim olamadı. İl Müftüsü Ramazan Çortul tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Ulusoy'un naaşı Kadirli Asri Mezarlıktaki şehitliğe getirilerek, toprağa verildi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, Türk bayrakları açan gruplar terör örgütü aleyhinde sloganlar attı. Evli ve eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenilen Ulusoy'un 2 yıllık uzman çavuş olduğu öğrenildi. Törene Ulusoy'un yakınlarının yanı sıra Vali Celalettin Cerrah, AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhanettin Aktı, Osmaniye Alay Komutanı Kurmay Albay Uğur Özbek, Kaymakam Necip Çakmak, Sumbas Kaymakamı Orhan Aktürk, Emniyet Müdürü Bayram Kadir Tüylü ve diğer ilgililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. -Şehit Asteğmen ile er Çolakoğlu, İstanbul'da uğurlandı Hakkari'deki hain terörist saldırıda şehit olan piyade Asteğmen Bilal Özcan ile jandarma komando er Eyüp Çolakoğlu'nun cenazeleri, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın da katıldığı törenle İstanbul'da son yolculuklarına uğurlandı. Özcan ile Çolakoğlu için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde tören düzenlendi. Törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları başında askerler nöbet tuttu. Şehit Bilal Özcan ve Eyüp Çolakoğlu'nun cenazeleri, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra alkışlar ve tekbirler eşliğinde askerler tarafından top arabasına konuldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu katılımcılar, kortej oluşturarak bir süre top arabasının arkasından yürüdü. Bu sırada şehit Özcan'ın eşi Fatma Betül Özcan, tabutlardan birinden düşen kırmızı karanfili eğilip alarak öpüp kokladı. Özcan ve Çolakğlu'nun cenazeleri, daha sonra Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. -Törenden notlar- Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile çeşitli kurum ve kuruluşlarca çelenk gönderildi. Törene, Yazıcı ve Bayraktar'ın yanı sıra Hakan Şükür'ün de aralarında bulunduğu bazı AK Partili milletvekilleri ile Süleyman Çelebi'nin de aralarında yer aldığı bazı CHP'li milletvekilleri, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, şehit Özcan'ın babası Ali Osman, annesi Sadiye, eşi Fatma Betül Özcan ve diğer yakınları ile şehit Çolakoğlu'nun babası Numan Çolakoğlu, annesi Türkan Ergin ve diğer yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bu arada, vatandaşlar üzerleri aranarak cami avlusuna alınırken, basın mensuplarının da cami avlusu dışında görüntü almalarına izin verildi. Cenaze namazı öncesinde cami dışında geçiş yapan askeri tören mangası, vatandaşlar tarafından alkışlandı. Aile yakınlarının güçlükle ayakta durdukları gözlenen törende, aile yakınları ve vatandaşların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Bazı vatandaşlar da terör örgütü aleyhine sloganlar attı. -Şehit Ahmet Tuncel'in ailesi, trafik kazası geçirdi Bitlis'in Mutki ilçesinde toprağa verilen Ahmet Tuncel'in ailesi, oğullarının mezarını ziyarete giderken trafik kazası geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Çukurca'da şehit olan ve dün Mutki ilçesine bağlı Çığır köyü mezarlığında toprağa verilen şehit Tuncel'in ailesi, bugün oğullarının mezarını ziyaret etmek istedi. Aileyi taşıyan Ertekin Azrak yönetimindeki 45 SD 287 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu mezarlık yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada, şehidin babası Mehmet Baki Tuncel, halası Belkize Özgenç, ablası Asar Arzak ve yengesi Nursun Tuncel yaralandı. Yaralılar, Mutki Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Mutki Kaymakamı Oğuzhan Bulut, yaralıları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. -Başçavuş Geçer'in cenazesi Akşehir'de toprağa verildi Jandarma Kıdemli Başçavuş İbrahim Geçer'in cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi. Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan Geçer'in cenazesi, konvoy eşliğinde ilçeye bağlı Yazla beldesindeki baba evine getirildi. Burada şehidin annesi Fatma Geçer, ağabeyi İsmail Geçer, şehidin oğulları Mehmet Batuhan (17) ve Murat Geçer (14) gözyaşı döktü. Daha sonra Merkez Camii'ne getirilen Geçer'in cenazesi cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, şehidin yakınları, bazı milletvekilleri, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Özkaya, Konya Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Namık Boran, Konya İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Yaşin, Akşehir 31. İkmal Merkez Komutanı İkmal Albay Ali İhsan İmre ve çok sayıda vatandaş katıldı. -Piyade Onbaşı Ateşsaçan'ın Yusufeli'nde uğurlandı Piyade Onbaşı Soner Ateşsaçan'ın (21) cenazesi Artvin'in Yusufeli ilçesinde toprağa verildi. Erzurum'dan karayoluyla ilçeye getirilen şehit Ateşsaçan'ın cenazesi, bir süre Yusufeli Devlet Hastanesi morgunda bekletildikten sonra töreninin yapılacağı Yusufeli Terminal Sahasına getirildi. Buradaki cenaze törenine şehidin babası Mehmet, annesi Fadime Ateşsaçan ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Hasan Kemal Yardımcı, Artvin Valisi Necmettin Kalkan, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 25. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Gümüştekin, Yusufeli Kaymakamı Cumhur Duran, İl Emniyet Müdürü Hüsrev Salmaner ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi Fadime ve babası Mehmet Ateşsaçan, namaz öncesinde oğullarının tabutuna sarılarak ağladı. Şehidin kız kardeşi Fatma Ateşsaçan ise ağlayanları uyararak, ''Ağlayıp hainleri sevindirmeyin'' diye seslendi. Cuma namazının ardından Artvin Müftüsü Kamil Ceyhan, cenaze namazına katılanlardan helallik istedi. Şehit Ateşsaçan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yusufeli'ne bağlı Bıçakçılar köyünde toprağa verildi. -Özdoğru için Sinop'ta gözyaşları sel oldu Uzman çavuş Halil Özdoğru'nun cenazesi memleketi Sinop'ta toprağa verildi. Dün akşam saatlerinde askeri uçakla Samsun'a, buradan da karayoluyla Sinop'a getirilen şehit Özdoğru'nun cenazesi, kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morgundan sabah saatlerinde alınarak Erfelek ilçesine bağlı Uzungüngen köyündeki baba ocağına, ardından da ailesinin yaşadığı kent merkezindeki askeri lojmanlara götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Valilik önünde oluşturulan tören alanına getirildi. İl Müftüsü Yalçın Topçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özdoğru'nun cenazesi, Sinop Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene, şehidin ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yusuf Tekin, Vali Ahmet Cengiz, Kastamonu Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Çardakçı, Amasya Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Akyürek, Sinop Garnizon Komutanı Jandarma Albay Erhan Arıkan, Belediye Başkanı Baki Ergül, eski Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sırasında şehidin babası Osman, annesi Şehri, eşi Nuray ve çocukları Onur (14), Ogün (13) ve Ozan Özdoğru (5) gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin büyük oğlu Onur Özdoğru, düzenlenen kortejin önünde babasının fotoğrafını taşıdı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende, vatandaşlar terör örgütü aleyhine sloganlar attı.