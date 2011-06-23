-ŞEHİTLERE SON GÖREV OSMANİYE (A.A) - 23.06.2011 - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, polis aracının geçişi sırasında teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan polis memuru Gökhan Büyükarslan ve Hakan Yavuz, memleketlerinde toprağa verildi. Şehit polis memuru Gökhan Büyükarslan'ın (24) cenazesi Malatya'da düzenlenen törenin ardından, polis helikopteriyle Osmaniye'nin Kadirli ilçesine getirildi. Büyükarslan'ın cenazesi merkez Hamidiye camisine getirildiğinde, şehit yakınları fenalık geçirdi. Şehit polis memuru Gökhan Büyükarslan'ın eşi Sevgi kadın polis memurlarının yardımıyla ayakta dururken, kızı 8 aylık Aleyna'yı da babasının meslektaşları kucağından indirmedi. Büyükarslan'ın cenazesi Osmaniye Müftüsü Ramazan Çortul'un kıldırdığı cenaze namazının ardından, Kadirli Asri Mezarlık'taki polis şehitliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Osman Güneş, Emniyet Genel Müdür vekili Mustafa Bahrettin Demirer, Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mehmet Katsal, MHP Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu, Osmaniye Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren ve çok sayıda vatandaş katıldı. -ŞEHİT BABASINA BAKAN TESELLİSİ- Aynı saldırıda şehit olan polis memuru Hakan Yavuz da memleketi Trabzon'da toprağa verildi. Polis helikopteriyle Trabzon Havalimanına getirilen Yavuz'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, polis tören mangası tarafından helikopterden alınarak ambulansa konuldu. Yomra ilçesinin Özdil beldesine getirilen Yavuz için Özdil Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine şehidin yakınları, Devlet Bakanları Yazıcı ve Özak, Trabzon Valisi Kızılcık, Rize Valisi Hacımüftüoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Güder, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, polis ve askeri personel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesi Devlet Bakanları Yazıcı ile Özak, anne Elmas ve baba Nazım Yavuz'a başsağlığı diledi. Baba Yavuz, Bakanlara sarılarak gözyaşı döktü. Yazıcı ile Özak, anne Elmas Yavuz'u teselli etmeye çalıştı. Cenaze törenine geçildiğinde baba Nazım Yavuz, oğlunun tabutu üzerindeki fotoğrafını öperek tabuta sarıldı. Şehidin kardeşi Cihan Yavuz'un ise tören boyunca ağladığı ve güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Tören, kılınan cenaze namazının ardından sona erdi. Hakan Yavuz'un cenazesi, daha sonra ilçenin Kıratlı köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazenin camiden götürüldüğü sırada ağabey Galip Yavuz baygınlık geçirerek, hazır bekletilen bir ambulansta müşahede altına alındı.