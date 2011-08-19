-Şehitlere son görev ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Hakkari Çukurca'da teröristlerin düzenlediği hain saldırıda şehit olan Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar ile Siirt'in Eruh ilçesindeki saldırıda şehit olan er Recep Garlı, toprağa verildi. Kocatepe Camisi'nde düzenlenen törene, şehit Binbaşı Başayar'ın ailesi ve yakınları, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Vekili Ali Babacan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nejdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çok sayıda gazi, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, siyasetçi ve vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanı Gül, Kocatepe Camisi'ne gelişinde şehit Binbaşı Başayar'ın babası, annesi, kardeşi, çocukları ve eşine tek tek başsağlığı diledi. Gül şehidin eşi Meltem Başayar ile bir süre sohbet etti. Gül, şehidin babası İsmail Başayar ile cenaze namazının kılınacağı alana geçti. İkindi namazından sonra şehit Binbaşı Başayar için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kamil Yılmaz, namazın ardından yaptığı konuşmada, bu topraklarda bin yıldır kardeşliğin olduğunu belirterek, ''Bugün bu kardeşliği çekemeyenler var. İnşallah bu millet ve bu ordu sayesinde bu sorunları aşacağız'' dedi. Yılmaz daha sonra şehit Başayar için helallik istedi. Şehit binbaşının Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda bir süre taşındıktan sonra top arabasına konuldu. 37 yaşındaki şehit binbaşı Başayar'ı askerler selamlayarak, ailesi de el sallayarak uğurladı. Şehit Binbaşı Başayar, Cebeci Askeri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehidin toprağa verilmesinin ardından tören mangası, 3 el saygı atışı yaptı. -Eruh'taki hain saldırı- Siirt'in Eruh ilçesinde terörist saldırı sonucu şehit olan er Recep Garlı, törenle memleketi Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde toprağa verildi. Şehit er Garlı'nın naaşı Diyarbakır Asker Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından ambulansla memleketi Çınar ilçesindeki aile mezarlığının bulunduğu Altınakar köyüne getirildi. Bu sırada törenin yapılacağı köy meydanında toplanan şehit erin yakınları gözyaşı döktü. Tören alanına askerler tarafından getirilen şehit Garlı'nın annesi Cahide Karakuş Kürtçe ağıtlar yaktı. Şehit Garlı'nın eşi Serap ve 2 yaşındaki kızı İrem de askerlerin refakatinde tören alanında hazır bulundu. Törene Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, Siirt Valisi Musa Çolak, Batman Valisi Ahmet Turhan, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Alaaddin Örsal ve şehidin yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ve okunan duaların ardından şehidin naaşı tören mangası eşliğinde aile mezarlığına taşındı. Şehit er Garlı burada toprağa verildi. -Şehit eşinin açıklaması- Tören sırasında şehit erin eşi Serap Garlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi ile son olarak dün sabah telefonla görüştüklerini söyledi. Garlı, görüşmede eşinin kendileri için dua etmesini istediğini belirterek, ''Buralar çok tehlikeli. Kendinize iyi bakın. Çocuğuma iyi bakın'' dediğini belirtti. Bunun eşi ile son görüşmesi olduğunu ifade eden Garlı, ''10 aylık askerdi. Son olarak İzmir'e 12 Şubat'ta gelmişti. 5 gün kaldı ve döndü. Dün izin dilekçesini vermiş. Bugün İzmir'e yanımıza gelecekti. Ne diyeyim. Yapanlar utansın'' dedi. 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Örsal, şehit er Garlı'nın eşi Serap Garlı'ya Türk Bayrağı ile Garlı'nın fotoğrafını verdi. Bu sırada şehidin annesi Cahide Garlı'ya sarılan Örsal, ''En çok ateş senin içine düştü. Ağlama, birilerini sevindirme'' dedi.