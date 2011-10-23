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Spor

Şehitlere selam

Puanları paylaşan Trabzonsporlu ve Bursasporlu futbolcular golden sonra sevinçlerini asker selamı vererek gösterdi.

23 Ekim 2011 03:00

T24- Ligdeki son 3 maçında da galibiyet alan bordo mavililer, Bursa deplasmanında aldığı beraberlikle bu seriyi bozdu ve evlerine 1 puanla döndü.




Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan maçta ev sahibinin golünü 51. dakikada Sestak atarken, Fırtına'nın golünü ise 71. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz kaydetti.
 
Bordo mavili futbolcular Bursasporlu oyuncular gibi golden sonra sevinçlerini asker selamı vererek gösterdi.


Bursa deplasmanında da gollerine devam eden Burak, bu sezonki 9. golüne imza atmış oldu. Bu sonuçla beraber Fırtına 12 puanla 4 sıradaki yerini korurken, Timsahlar 10 puanla 7. sıraya yerleşti.


Bursaspor gelecek hafta Orduspor deplasmanına konuk olurken Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'e müthiş başlangıç yapan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, bu sezon 7 maçta attığı 9 golle geçen yılın ilk yarısında attığı gol sayısına şimdiden ulaştı.


 

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