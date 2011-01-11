-ŞEHİTLERDEN RÜTBELERİ ÖĞRENİLDİ ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Ankara'daki helikopter kazasında şehit olan kara pilot subaylardan birinin üsteğmen, dördünün teğmen olduğu öğrenildi. Kara Kuvvetleri'ne ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi helikopterin belirlenemeyen bir nedenle Ankara'nın Tuluntaş köyü civarında düşmesi sonucu şehit olan askerlerin kimlikleri açıklanmadı, ancak şehitlerden birinin üsteğmen diğerlerinin ise teğmen rütbesindeki pilotlar olduğu belirtildi. Eğitim uçuşundaki helikopterdeki üsteğmenin, uçuş eğitmeni olduğu öğrenildi. Bu arada, şehit subayların cenazelerinin, ambulanslarla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesine götürüleceği bildirildi.