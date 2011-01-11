-ŞEHİTLERDEN BİRİ BASK GENEL BAŞKANI AKAY'IN YEĞENİ ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Genel Başkanı Resul Akay, eğitim uçuşu sırasında Ankara'nın Tuluntaş köyü civarına düşen askeri helikopterde şehit olan subaylardan birinin, yeğeni Fikri Dilsiz olduğunu bildirdi. Resul Akay, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait UH-1 tipi askeri helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştı. Gazetecilere helikopter kazasını televizyondan öğrendiğini söyleyen Akay,yeğeni Fikri Dilsiz'in geçici görevle Ankara'ya geldiğini belirtti. Resul Akay, ''Kazanın ardından kendisini aradım, ancak telefonu cevap vermedi. Daha sonra ailesini aradım, onlar da bilgi sahibi değildi. Kara Havacılık Okul Komutanlığını aradım, oradan bana 'Başınız sağolsun' denildi'' diye konuştu. Akay, konuyla ilgili detaylı bilgi alamadığını ifade etti. Bu arada, enkaza ilk ulaşanların arasında yer aldığını bildiren İbrahim Özkan ise Tuluntaş köyünde yaşadığını ve kazanın duyulmasının ardından askerlerle arama çalışmasına katıldığını söyledi. Bölgedeki yoğun sisin enkazın bulunması konusunda sıkıntıya neden olduğunu belirten Özkan, helikopterin düştüğü yerin bir tepenin sırtı olduğunu kaydetti. Özkan, çarpma sonucu helikopterin parçalara ayrıldığını, köylülerin traktörleriyle arama çalışmasına katıldığını bildirdi. Öte yandan, şehit subayların cenazeleri, ambulanslarla Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesine (GATA) kaldırıldı. Bölgede kazaya ilişkin araştırmalar sürüyor.