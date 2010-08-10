Şehitler toprağa verildi...

T24 - Nusaybin’de PKK’nın mayınlı tuzağında şehit olan uzman çavuşlar Zeki İnan, Ahmet Efil ve Taner Özdemir dün gözyaşlarıyla uğurlandı.



Şehitlerin dün Mardin’den memleketlerine uğurlanışı sırasında Ahmet Efil’in altı aylık eşi Gülsüm Efil, eşinin beresini başına taktı. Gözyaşlarına boğulan Gülsüm Efil’i askeri görevliler ve yakınları güçlükle sakinleştirdi. Şehit Efil, daha sonra eşi Gülsüm ve diğer yakınlarının da yer aldığı uçakla memleketi Kahramanmaraş’a götürüldü.



38 yaşındaki Zeki İnan’ı memleketi Ordu’ya taşıyan uçakta eşi Halime ile kızları 12 yaşındaki Hilal ve 15 yaşındaki Sedef de yer aldı. 34 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Taner Özdemir’in cenazesi uçakla Kars’a götürülürken de eşi Neslihan ile beş yaşındaki kızı Esmanur eşlik etti. Şehitler dün memleketlerinde toprağa verildi.









