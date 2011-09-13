-Şehitler son yolculuğuna uğurlandı KAYSERİ (A.A) - 13.09.2011 - Şemdinli'deki terör saldırısında şehit olan piyade er Serkan Duman ile polis memuru Mustafa Eyüp Darendelioğlu memleketlerinde toprağa verildi. Darendelioğlu için Hunat Camii'nde düzenlenen törene, ailesi, yakınları, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Demiral, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan Kılıç, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Ahmet Öksüzkaya ve Yusuf Halaçoğlu, Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın ile meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Darendelioğlu'nun annesi Meral ve kız kardeşi Emine, tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Bu sırada fenalaşan şehidin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Darendelioğlu'nun naaşı, Müftü Yardımcısı Lütfi Çetinkaya'nın kıldırdığı cenaze namazını ardından meslektaşları tarafından bir süre omuzlarda taşınarak Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına konuldu. Uzun bir konvoy eşliğinde Şehir Mezarlığı'na götürülen Şehit Darendelioğlu'nun cenazesi, buradaki Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Uçakla Kayseri'ye gönderilen şehit Serkan Duman'ın cenazesi de ambulansla doğum yeri olan Çamardı İlçesine bağlı Yelatan köyüne getirildi. Şehit asker için köy meydanında tören düzenlendi. Törene şehidin babası Cuma Ali Duman, annesi Zeynep Duman, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Vali Alim Barut, Niğde milletvekilleri Alparslan Kavaklıoğlu, Ömer Selvi ve Doğan Şafak, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kayseri Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Murat Kırkayak, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay İsmet Cansaran, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Hayreddin Akçıl, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit er Serkan Duman'ın özgeçmişi okundu. Ardından Jandarma Binbaşı Süreyya Güler konuşma yaptı. Güler, ''Şehidimiz Serkan Duman, aziz vatanı bölmek isteyen yasa dışı güçlerin etkisiz hale getirilmesi için verilen kararlı mücadelede üzerine düşen görevleri büyük gayret göstererek, kahramanca yerine getirmiş ve şehit olmuştur. İçimizdeki ve dışımızdaki hainlere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz ki Yüce Atatürk'ün şehit kanlarıyla çizdiği kutsal vatanımızı bölmeye, kimsenin gücü, asla yetmeyecektir'' dedi. Cenaze namazı kılındıktan sonra, şehidin annesi, babası ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Askerlerin omzunda bir süre taşınan Duman'ın cenazesi, daha sonra Niğde Belediyesine ait cenaze aracıyla köy mezarlığına getirildi. Bu sırada törene katılan vatandaşlar, PKK aleyhine sloganlar attı. Şehit Er Serkan Duman, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.