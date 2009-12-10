Şehitler son yolculuğuna uğurlandı

T24-

İSTANBUL

Öfkeli vatandaşlar yol kapadı

Adana:



Muş:

Şehit babası Kürtçe isyan etti



Tokat'ın Reşadiye ilçesinden önceki gün şehit olan 7 askerden Onur Bozdemir'in cenazesi Adıyaman'da, Kemal Bide'nin cenazesi Ordu'da, Yakup Mutlu'nun cenazesi Muş'ta dün toprağa verilmişti. Dün de 4şehit için cenaze törenleri düzenlendi.Şehit jandarma komando onbaşı Cengiz Sarıbaş'ın Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen cenaze törenine vatandaşlar yürüyerek geldi, araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.Anne Gülyaz Sarıbaş, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu ve oğlunun tabutuna sarılarak ağladı. Baba Talip Sarıbaş'ın da törende güçlükle ayakta durduğu görüldü.Fikri Şahin de taziyeleri kabul ettiği sırada fenalaştı. Kılınan cenaze namazında bir konuşma yapan Bakırköy Müftüsü Zakir Uzun, haince yapılan saldırıların kendilerini daha fazla üzdüğünü belirterek, "Devletimiz, Ordumuz, Emniyetimiz, bunlara fırsat vermeyecektir. Bu hainleri, ölü ya da diri adaletin önüne getireceklerdir. Türk ordusunun ve Türk milletinin başı sağ olsun, şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye konuştu.Şehit Sarıbaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra askerler tarafından omuza alınarak top arabasına konuldu. Bir süre kortej eşliğinde bu şekilde taşınan cenaze, daha sonra cenaze aracına alınarak Edirnekapı Şehitliği'ne götürülerek defnedildi.Törene katılan vatandaşlardan bazıları çeşitli sloganlar attılar. Şehit Er Cengiz Sarıbaş'ın, acemi birliğini Manisa Kırkağaç'ta yaptığı ve bayramda ailesinin yanına izne geldiği öğrenildi.Cenaze namazı kılınmadan önce Bahçelievler Alperen Ocakları üyesi bir grup, cami önüne sloganlar atarak yürüyüş yaptı. Bu grubun camiye girişine güvenlik güçlerince izin verilmedi.Grubun, cenaze namazının ardından tekrar sahil yolundan yürümek istemesi üzerine Çevik Kuvvet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.Yürüyüşe devam eden grupla polis ekipleri arasında yaşanan arbedenin ardından sahil yoluna çıkan grup, yolun Sirkeci yönünü trafiğe kapattı.Sloganlar atarak Sirkeci yönüne doğru yaklaşık bir kilometre yürüyen grubun önü güvenlik güçlerince kesildi. Grup daha sonra dağıldı ve trafik normale döndü.Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki terörist saldırıda şehit olan uzman çavuş Harun Arslanbay için Adana'nın Yumurtalık ilçesinde tören düzenlendi. Aynı saldırıda şehit düşen Cengiz Sarıbaş için ise İstanbul'da bir tören düzenleniyor.Şehidin cenazesi, sabah saatlerinde Adana Asker Hastanesinden alınarak, konvoy eşliğinde törenin düzenleneceği Yumurtalık ilçesine getirildi.Cenazenin getirilmesi sırasında Yumurtalık Merkez Camisi önünde toplanan ve ellerinde Türk bayrakları bulunan çok sayıda vatandaş, "Kahrolsun PKK", "Askere uzanan eller kırılsın", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atarak terörü kınadı.Tören alanında, fenalık geçiren şehidin eşi Demet Arslanbay, "Bir asker ölür, bin asker gelir" şeklinde ağıt yaktı. Ağabey Rüstem Arslanbay ise "Bana silah verin, gidip onların hepsini tek tek öldüreyim" dedi.Cenaze, daha sonra namazın kılınacağı cami avlusuna getirildi. Burada şehidin eşi Demet, annesi Döndü, babası Hamdi Arslanbay şehidin tabutuna sarıldı.Baba Hamdi Arslanbay, oğlunun fotoğrafını tutarak, "Sakın ağlamayın, ağlayıp da teröristleri sevindirmeyin" diye konuştu.Cenazenin bulunduğu alana gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile diğer ilgililer, dua etti ve aileye baş sağlığı diledi. Bakan Yıldız, baba Hamdi Arslanbay'a, "Şehitler hepimizin şehidi. Kanları yerde kalmayacak" dedi.Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, askerler tarafından alınarak, oluşturulan kortej eşliğinde, toprağa verilmek üzere Sugözü köyüne götürüldü.

Tokat’ta şehit olan askerlerden Yakup Mutlu ve Cengiz Sarıbaş’ın ailesi savaşın artık durmasını istedi. Mutlu’nun babası “Kan dökülmesin” derken, Sarıbaş’ın amcası “Kurşun sıkanlar bu ülkenin çocukları” dedi.



Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki saldırıda şehit olan 7 askerden Jandarma Er Yakup Mutlu, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Örenkent köyünde toprağa verildi.



Şehidin babası Kazım Mutlu, Türkçe'yi iyi bilmediği için derdini yetkililere Kürtçe anlattı.



Acısının büyük olduğunu belirten baba, "Başka Yakuplar ölmesin" dedi.



Baba Mutlu, “Bu savaşı durdursunlar, barış istiyoruz. Yarın öbür gün başkasının oğlu da ölse aynıdır, farketmez. Bu Yakup’tur, öbür Yakup da aynıdır. Bunu durdurmak istiyoruz. Erdoğan’ın, Bahçeli’nin, Baykal'ın oğlu yok onların içinde. Mehmetciğin ne günahı var? Allah kabul etmesin. Ben istiyorum ki kan dökülmesin. Barış ve özgürlük istiyoruz” diye konuştu.



'KURŞUN SIKANLAR BU ÜLKENİN ÇOCUKLARI'



Şehit Jardarma Er Cengiz Sarıbaş'ın amcası Salim Sarıbaş ise yaptığı açıklamada, savaşın artık bitmesi gerektiğini söyledi.



Sarıbaş, şunları söyledi: “Ne olursa olsun, bu savaşın bitmesi lazım. Daha nice Cengizler böyle gider, ölen geri gelmiyor, sadece baş sağlığı dilemeleriyle yarın unutuluyor, unutulmasın. Bu vatan için herkes şehit olabilir ama karşımıza bir devlet çıksın, devlet olsun. Bu savaş boş, anlamsız bir savaş. Savaşı yapanlar da kurşun sıkanlar da bu ülkenin çocukları."

Hatay:

Jandarma Er Fatih Yonca'nın cenazesi Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Bekbele beldesinde toprağa verildi.Tokat'tan Hatay Havaalanına getirilerek, dün Askeri Deniz Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, konvoy eşliğinde getirildiği Bekbele beldesindeki Merkez Camisi'nde, ellerinde Türk bayrakları taşıyan ve terör örgütü aleyhine slogan atan vatandaşlar tarafından karşılandı.Cenaze törenine şehit er Fatih Yonca'nın annesi Gülsüm, babası Bülent Yonca ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti Hatay Milletvekilleri Orhan Karasayar, Fevzi Şanverdi, Abdülhadi Kahya, Mustafa Öztürk, CHP Hatay Milletvekilleri Gökhan Durgun, Abdüllaziz Yazar, İskenderun Kaymakamı Cemil Aksak, Belediye Başkanı Yusuy Civelek, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürsel Öztürk, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerefettin Canda, Bekbele Belediye Başkanı Bestami Bilgili, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.Cenazede ayakta durmakta zorlanan baba Bülent Yonca, "Vatan sağ olsun. Bir oğlumu daha şehit vermeye hazırım" derken, gözyaşlarını tutamadı. Oğlunun fotoğrafını alarak okşayan anne Gülsüm Yonca da oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Seni böyle mi karşılayacaktık. Bak kaç kişi geldi seni görmeye" diyerek ağladı.Törende, bazı kişilerce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği çelenkte isminin bulunduğu kağıdı yırtıldı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çelenge, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yer aldığı yeni bir kağıt takıldı. İl Müftüsü Mustafa Sinanoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından şehit er Fatih Yonca'nın cenazesi, askeri konvoy eşliğinde omuzlarda taşınarak vatandaşların "Şehitlere uzanan eller kırılsın, şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları eşliğinde askeri araca kadar taşındı. Daha sonra, şehidin cenazesi, Bekbele Mezarlığı'nda toprağa verildi.