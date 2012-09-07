Kürşat Bumin, Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilgili olarak medyanın kullandığı haber dilini eleştirdi. Bumin, "Şehit olunca sanki o ölümün acısını hafifletici bir faktör araya sokuluyor; şehitler ölmez diyorlar ama şehitler ölür" dedi.

imc tv'de 'Gündem Müzakere' programına katılan ve gündeme dair konuşan Yeni Şafak gazetesi yazarı Kürşat Bumin, Afyon'da 25 askeri personelin hayatını kaybetmesiyle ilgili medyanın tutumunu eleştirdi. Medyanın ölümlerin acısını hafifletecekmiş gibi sürekli "25 şehit" ifadesini kullandığını söyleyen Bumin, "Şehit olunca sanki o ölümün acısını hafifletici bir faktör araya sokuluyor; şehitler ölmez diyorlar ama şehitler ölür" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Tam kamuoyu aydınlancak mı ondan da şüpheliyim. Bir takım şeyler var mesela bana da makul gelmiyor. Emekli generaller konuşmaya başladılar. Saat 21.30 da sayım yapılır mı? Gün mü bitti? Çatışma bölgesinde olsa anlaşılıcak bir şey ama Afyon gibi ülkenin ortasında bir şehirde saat 21.30'da neyin sayımı?" (imc TV)