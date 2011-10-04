T24 LogoT24 Logo
Dünya

Şehitler meydanı kutlama merkezi oldu TRABLUS (A.A)

04 Ekim 2011 13:45

-Şehitler meydanı kutlama merkezi oldu TRABLUS (A.A) - 04.10.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi yönetiminin sona ermesiyle Şehitler Meydanı, özellikle kadınların ve çocukların özgürlük kutlamalarına ev sahipliği yapıyor. Kaddafi yönetiminin devrilmesi ve Ulusal Geçiş Konseyi'nin  (UGK) daha fazla özgürlük mesajları vermesi dolayısıyla Libyalı kadınlar ve çocuklar sokaklarda sık sık gösteri yapmaya başladı. UGK'nın yönetiminde olan başkent Trablus'ta çocuklar, günün her saatinde, ellerinde yeni Libya bayraklarıyla şehir turu atıyor. Gruplar halinde yollarda yürüyen çocukların toplanma merkezi Şehitler Meydanı oluyor. -Ellerde özgürlük kınası- Ülkedeki farklı kabileler de Şehitler Meydanı'nda kültürlerini tanıtıcı etkinlikler yapmaya başladı.  Libya nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan Berberiler, UGK askerlerinin çevresinde nöbet tuttuğu Şehitler Meydanı'nda ellerinde bayraklarıyla kendi dillerinde özgürlük şarkıları söyledi. Berberilerin kutlamasında çocukların ve kadınların çok olması dikkati çekti. Kaddafi'nin Libya tarihini değiştirerek kendi lehinde yeniden yazmaya kalktığını ileri süren Libyalı kadın İntizar El Jeberi, ''Kadınlar Kaddafi'nin gitmesinden çok memnun. Bütün kadınlar özgürlüğü ellerine yaktıkları kınalarla kutluyor'' dedi. Berberilerin ayrı bayrağı bulunduğu ama Libya'nın birliğinden yana olduklarını ifade eden Ayşe Berguri de Kaddafi'nin gitmesinin kendileri için bayram olduğunu, artık kendi kültürlerini daha rahat yaşayacaklarını ve yaşatacaklarını söyledi. Berguri, ''Kaddafi döneminde bu meydanda toplanmamız imkansızdı. Her zaman Berberilere ait olan sarı, mavi, yeşil renkli bayrağımızı özgürce sallamak istiyorduk, o gün işte bugün'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24