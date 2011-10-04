-Şehitler meydanı kutlama merkezi oldu TRABLUS (A.A) - 04.10.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi yönetiminin sona ermesiyle Şehitler Meydanı, özellikle kadınların ve çocukların özgürlük kutlamalarına ev sahipliği yapıyor. Kaddafi yönetiminin devrilmesi ve Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) daha fazla özgürlük mesajları vermesi dolayısıyla Libyalı kadınlar ve çocuklar sokaklarda sık sık gösteri yapmaya başladı. UGK'nın yönetiminde olan başkent Trablus'ta çocuklar, günün her saatinde, ellerinde yeni Libya bayraklarıyla şehir turu atıyor. Gruplar halinde yollarda yürüyen çocukların toplanma merkezi Şehitler Meydanı oluyor. -Ellerde özgürlük kınası- Ülkedeki farklı kabileler de Şehitler Meydanı'nda kültürlerini tanıtıcı etkinlikler yapmaya başladı. Libya nüfusunun yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan Berberiler, UGK askerlerinin çevresinde nöbet tuttuğu Şehitler Meydanı'nda ellerinde bayraklarıyla kendi dillerinde özgürlük şarkıları söyledi. Berberilerin kutlamasında çocukların ve kadınların çok olması dikkati çekti. Kaddafi'nin Libya tarihini değiştirerek kendi lehinde yeniden yazmaya kalktığını ileri süren Libyalı kadın İntizar El Jeberi, ''Kadınlar Kaddafi'nin gitmesinden çok memnun. Bütün kadınlar özgürlüğü ellerine yaktıkları kınalarla kutluyor'' dedi. Berberilerin ayrı bayrağı bulunduğu ama Libya'nın birliğinden yana olduklarını ifade eden Ayşe Berguri de Kaddafi'nin gitmesinin kendileri için bayram olduğunu, artık kendi kültürlerini daha rahat yaşayacaklarını ve yaşatacaklarını söyledi. Berguri, ''Kaddafi döneminde bu meydanda toplanmamız imkansızdı. Her zaman Berberilere ait olan sarı, mavi, yeşil renkli bayrağımızı özgürce sallamak istiyorduk, o gün işte bugün'' diye konuştu.