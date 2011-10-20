Şehitler memleketlerine gönderiliyor

T24 -

Hakkari'de PKK saldırsında şehit düşen askerlerin ailelerine siyasilerce başsağlığı ziyaretleri yapıldı.Şehit askerlerin cenazeleri, çatışma alanından öncelikle Hakkâri’deki hastanelere daha sonra Van'daki çeşitli hastanelerin morglarına kaldırıldı.Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, ambulanslarla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filosu'na getirildi. Buradaki uğurlamanın ardından şehit askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi.Sabah saatlerinden itibaren 14 şehit cenazesi gönderildi. Diğer cenazelerin ise otopsileri tamamlandıktan sonra memleketlerine gönderileceği öğrenildi.Şehit cenazeleri, 22 ilde defnedilecek.Saldırıda yaralanan 18 askerin hastanelerdeki tedavisi ise sürüyor.Askerlerin toprağa verilecekleri iller şöyle:Üsteğmen Murat Bek (Yozgat)Asteğmen Bilal Özcan (İstanbul)Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer (Konya)Uzman Çavuş Mustafa Aslan (Çorum)Uzman Çavuş Halil Özdoğru (Sinop)Uzman Çavuş Reşit Ercan (Elazığ)Çavuş İdris Çam (Kahramanmaraş)Çavuş Birol Elmas (Adapazarı)Onbaşı Yavuz Çoban (Aksaray)Er Süleyman Kalkan (Isparta)Er Mehmet Çetin (Aydın)Er Koray Özel (Adana)Er Ufuk Bozkurt (Kırklareli)Er Eyüp Çolakoğlu (İstanbul)Er Soner Ateşsaçan (Artvin)Er Mesut Cengiz (Hatay)Er Fikret Özel (Samsun)Er Hüseyin Gürdal (Kocaeli)Er Fevzi Kazak (Gaziantep)Er Yunus Yılmaz (Ankara)Er Mehmet Ağgedik (Elazığ)Onbaşı Murat Kazanç (Erzurum)Er Ramazan Akın (Ağrı)Er Ahmet Tuncel (Bitlis)