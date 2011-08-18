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Şehitler için tören HAKKARİ (A.A)

18 Ağustos 2011 12:43

-Şehitler için tören HAKKARİ (A.A) - 18.08.2011 - Hakkari-Çukurca karayolunda düzenlenen terörist saldırıda şehit olan askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.  Dün, Hakkari-Çukurca karayolunun 12. kilometresinde askeri konvoyun geçişi sırasında PKK terör örgütü mensuplarınca yola döşenen 4 ayrı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin cenazesi, askeri hastane morgundan alınarak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı General Ahmet Başyurt Kışlasına getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından şehit cenazeleri, 6 helikopterle Van'a gönderildi.  Basın mensuplarının alınmadığı törene, Hakkari Valisi Muammer Türker ile askeri yetkililer katıldı.

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