-Şehitler için tören HAKKARİ (A.A) - 18.08.2011 - Hakkari-Çukurca karayolunda düzenlenen terörist saldırıda şehit olan askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Dün, Hakkari-Çukurca karayolunun 12. kilometresinde askeri konvoyun geçişi sırasında PKK terör örgütü mensuplarınca yola döşenen 4 ayrı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin cenazesi, askeri hastane morgundan alınarak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı General Ahmet Başyurt Kışlasına getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından şehit cenazeleri, 6 helikopterle Van'a gönderildi. Basın mensuplarının alınmadığı törene, Hakkari Valisi Muammer Türker ile askeri yetkililer katıldı.