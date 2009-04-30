Şehitler için hüzünlü tören

Diyarbakır'ın Lice ilçesi ve Hakkari'de PKK'nın düzenlediği terör saldırılarında şehit düşen 10 asker gözyaşlarıyla uğurlandı.



Lice ilçesine bağlı Abalı köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının patlaması nedeniyle şehit olan 2'si uzman çavuş, 7'si er 9 askerin cenazesi Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği illere gönderildi.



Şehitler için Diyarbakır Asker Hastanesi'nde de tören yapıldı.

Törene Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Vali Hüseyin Avni Mutlu, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askeri yetkililer katıldı.



Törenin ardından Uzman çavuş Salih Akyürek'in cenazesi Yozgat, Uzman çavuş İlhami Hardal'ın cenazesi Kilis, erler Onur Görmez'in cenazesi Aydın'ın Çineilçesi, Emrah Polat'ın cenazesi Kars'ın Sarıkamış ilçesi, Erdal Oral'ın cenazesi Kars'ın Kağızman ilçesi, Zeynel Direkçi'nin cenazesi Gaziantep, Murat Çavdar'ın cenazesi Trabzon'un Maçka ilçesi, Mehmet Ali Karaduman'ın cenazesi Manisa'nın Kula ilçesi, Miktat Beder'in cenazesi Trabzon'un Arsin içesine gönderilmek üzere ambulanslarla Diyarbakır Havaalanı'na götürüldü.



Diyarbakır Asker Hastanesi önünde bekleyen asker yakınları gözyaşlarına boğuldu. Vatandaşlar, teröre lanet yağdırdı.



Gaziantep ve Kilis'te hüzün var



Şehit Zeynel Direkçi'nin cenazesi Diyarbakır'daki törenin ardından helikopterle Gaziantep'e getirildi.



Zeynel Direkçi için Gaziantep Ulu Cami'de düzenlenen törene, şehidin annesi Sultan Direkçi ve kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Gaziantep milletvekilleri Özlem Müftüoğlu, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sarı, Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şendoğan Karakuş, askeri ve idari erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Tabutuna kurban olam Zeynom



Şehidin annesi 52 yaşındaki Sultan Direkçi oğlunun tabutuna kapanıp, "Tabutuna kurban olam Zeynom" diyerek ağladı. 5 aylık asker ve bekar olan, askere gitmeden önce ise babası kanserden öldüğü için ailesinin geçimini sağlayabilmek için kuruyemişçide çalışan Zeynel Direkçi'nin cenaze törenine gelen askerler, kadınlar tarafından alkış ve zılgıtlarla karşılandı.



Törene katılan yaklaşık 1000 kişi, `Yan gelip yatmadı, vatanını satmadı', `Tayyip oğlunu askere gönder', `Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı. Bazı kişiler ise törene katılan Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Meclis'te PKK istemiyoruz. Atın onları Meclis'ten" diye bağırdı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından bir süre omuzlarda taşınan şehit er Zeynel Direkçi'nin cenazesi, daha sonra götürüldüğü Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Şehitlik'te toprağa verildi.



Vali ve komutandan babaya destek



Şehit askerlerden Trabzonlu Piyade Komando er Miktat Beder'in cenazesi de askeri uçakla Trabzon'a getirildi.



Trabzon Havalimanı'nda yapılan karşılama törenine Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, Trabzon Valisi Nuri Okutan, Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Yıldırım, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, şehit erin yakınları, vatandaşlar ve askerler katıldı.

Ambulansın, karşılama için bekleyen kalabalığın önünden geçişi sırasında Vali Nuri Okutan ile Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Yıldırım'ın, şehit erin babası Mustafa Beder'in elini tutarak yardımcı olmaya çalıştıkları gözlendi. Gözyaşlarına boğulan annesi Fatma Beder'e ise hemşire ve kadın askerler destek olmaya çalıştı. Cenaze, daha sonra ambülansla törenin yapılacağı Arsin ilçesine gönderildi.



'Kuzumu aldılar'



Şehit erlerden Erdal Oral için Kars'ın Kağızman İlçesi'nde düzenlenen törende annesi Maile Oral, "Kuzuma doyamadan onu benden aldılar" diye Kürtçe ağıtlar yaktı. Şehidin babası Rasim Oral ise DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve yardımcısı Emine Ayna'nın söylemleriyle teröri arka çıktığını söyleyerek, oğlunu bunların öldürttüğünü ileri sürdü. Rasim Oral, "Hainler 10 evladın canını aldı. Umarım akıttıkları kanda boğulurlar. Vatan sağolsun" dedi.



Sivil ve askeri erkanın katıldığı ve 3 bin kişinin bulunduğu törende Kağızman Belediye Başkanı DTP'li Mehmet Alkan'ın bulunmaması dikkat çekti. Şehit er Erdal Oral, doğum yeri olan Çengilli Köyü'nde toprağa verildi.



Zenginlerin çocukları neden ölmüyor?



Hakkari'de şehit düşen Karslı piyade komando çavuş Olcay Koçak da memlekinden toprağa verildi. Cenaze töreninde fenalaşan anne Cahide Koçak, "Hakkari Olcay'ımı ver. Neden zenginlerin, büyüklerin çocukları ölmüyor. Hep gariban ve fakirler ölüyor" diye feryat etti.



'Gençler yazık oluyor, durdurun bu kanı'



Piyade Çavuş 21 yaşındaki Onur Görmez, memleketi Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Ömerler Köyü'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı törende, acılı baba Kamil Görmez, Devlet Bakanı Mehmet Aydın'a, ``Oğlum bu vatana feda olsun bakanım. Ama gençlere yazık oluyor, durdurun bu kanı'' diyerek gözyaşı döktü.



Şehit Çavuş Onur Görmez'in annesi 45 yaşındaki Nursel Görmez, babası 49 yaşındaki Kamil Görmez ve kız kardeşi 15 yaşındaki Tennur Görmez'i yakınları ve köylüleri güçlükle teskin etti. Cenaze töreninde önce köye gelen Devlet Bakanı Mehmet Aydın, acılı aileye başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Aydın'a sarılan acılı baba Kamil Görmez, ``Vatan bölünmez, toprak bölünmez. Oğlum bu vatana feda olsun bakanım. Ama gençlere yazık oluyor, durdurun bu kanı'' diyerek gözyaşı döktü. Manzara yürekleri dağladı. Bakan Aydın da ``İçim doldu. Artık inanın konuşacak halde değilim'' diyerek basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakı. Aydın, cenazeden önce köyden ayrılıp, Nazilli'deki şehit Emrah Polat'ın cenaze törenine geçti.



Ömerler Köyü meydanında düzenlenen cenaze törene ise Aydın Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Faik Canpolat, Aydın İl Komutanı Kurmay Albay Elvan Celep ve yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleri taşıyan köylüler sık sık `Askere uzanan eller kırılsın', `Kahrolsun PKK' ve `Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.



Şehit cenazesinin omuzlar üzerinde tören alanına gelişi sırasında, gözyaşları sel oldu. Görmez Ailesi'nin üyeleri güçlükle ayakta dururken, naaşın başucunda bekleyen iki jandarma da gözyaşlarına hakim olamadı. Köylüler, şehit çavuş Onur Görmez için ağıtlar yaktı. Tabuta sarılıp ağlayan anne Nursel Görmez, ``Oğlum ben sana doyamadım. Doyamadan bıraktın gittin bizi. Senin canın da bizim canımız da bu vatana, bu toprağa, sağolsun helal olsun. Hakkımı helal ediyorum'' dedi.



Şehit Görmez'in cenazesi, ikindi namazının ardından, Ömerler Köyü Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Şehit babaya asker selamıyla uğurlama



Şehit Uzman Çavuş olan 28 yaşındaki Salih Akyürek, Ankara'da gözyaşlarıyla uğurlandı. Baba Şuayip Akyürek, cenazede ``Vatan sağ olsun, Allah mehmetçiğimize zarar ziyan vermesin'' derken, şehidin 11 yaşındaki oğlu Anılcan ise babasını son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.



Yozgatlı olan ve ailesiyle Ankara'da oturan şehit Uzman Çavuş Salih Akyürek'in cenazesi, Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit Akyürek'in cenaze törenine babası Şuayip Akyürek, annesi sultan, eşi Satı, 6 yaşındaki kızı Buse ve 11 yaşındaki oğlu Anılcan ile TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bakanlar, çok sayıda asker, Almanya Büyükelçisi Dr. Jochen Trebesch de katıldı.



Cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen baba Şuayip Akyürek, ``Vatan sağ olsun, Allah mehmetçiğimize zarar ziyan vermesin. Büyüklerimizden ricamız, artık bu kan dursun, anne babalar ağlamasın'' dedi. Şehit askerin eşi Satı Akyürek ise tören boyunca gözyaşı döküp, ayakta güçlükle durmaya çalıştı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunarak baba Şuayip Akyürek'in elini sıkı sıkıya tutup, uzun süre konuşması dikkat çekti. Başbakan Erdoğan, şehidin çocuklarını da öperek başsağlığı ve sabır diledi. Başbakan Erdoğan daha sonra namaz kılmak üzere camiinin avlusuna geçerken, burada toplananlar arasındaki bir kişi bağırarak protestoda bulundu. Kimliği açıklanmayan protestocu, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.



Bu arada Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da aileye taziye ziyaretinde bulundu. Bu sırada şehidin oğlu 11 yaşındaki Anılcan ise Orgeneral Başbuğ'un elini öptü.



Daha sonra cenaze top arabasına konulup götürülürken, baba Akyürek ile şehidin oğlu Anılcan asker selamı verdi. Bu sahne, görenlerin yüreklerini dağladı.



Bu arada tören için geniş güvenlik önlemi alınması dikkat çekti. Kocatepe'ye çıkan birçok yol trafiğe kapatılırken, binaların çatılarına ise keskin nişancılar yerleştirildi. Şehit cenazesi daha sonra Cebeci Şehitliği'nde torağa verildi.



Anne güçlükle ayakta durdu



Şehit Er Mehmet Ali Karaduman'ın cenazesi, Manisa'nın Kula ilçesinde toprağa verildi.



Kula 4 Eylül Salim Taşçıoğlu İlçe Stadyumu'na helikopterle getirilen Şehit Er Karaduman'ın cenazesi, ambulansla evine götürüldü. Uzun bir konvoy eşliğinde evden alınan şehit cenazesi için, Kurşunlu Camisi'nde tören düzenlendi.



Camideki törene, şehit erin ailesi ve yakınları ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Manisa milletvekilleri İsmail Bilen, Mehmet Çerçi, Mustafa Enöz, Erdoğan Yetenç ile Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, askeri ve sivil yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehit Er Karaduman'ın cenaze namazını, Manisa Müftüsü Namık Hisar kıldırdı.



Vatandaşların omuzlarında Kurşunlu Camisi'nden Kula Belediyesi önüne getirilen Şehit Er Karaduman'ın cenazesi, burada araca bindirilerek, Kula Belediyesi Şehir Mezarlığına götürüldü.



Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, yol boyunca terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı.



Protokol ve vatandaşların mezarlıkta da yalnız bırakmadığı Şehit Er Karaduman'ın cenazesi, burada toprağa verildi.



Şehit Er Mehmet Ali Karaduman'ın annesi Nadire, babası Kamil Karaduman ile ablası Özlem Sancar, kardeşleri Yavuz ve Mustafa Karaduman için, konvoya yol boyunca 112 Acil Sağlık ambulansı eşlik etti. Şehidin babası Kamil Karaduman metanetini korurken, aile bireyleri sık sık tabuta sarıldı, annenin ayakta zor durduğu gözlendi.



PKK'ya lanet yağdı



Şehit Er Emrah Polat'ın cenazesi Nazilli'de toprağa verildi.



Şehit Er Polat'ın naaşı, baba evinden cenaze aracıyla Merkez Koca Camisi'ne getirilirken vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Şehidim hakkını helal et bize" sloganları attı.



Emrah Polat için Merkez Koca Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin annesi Nuran, babası Yaşar Polat ile yakınları, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Aydın Vali Vekili Celal Ulusoy, eski Aydın Valisi Mustafa Malay ve vatandaşlar katıldı.



Aydın Müftüsü Hıdır Bayrak'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra şehidin annesi Nuran Polat tabuta sarılarak gözyaşları döktü.



Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Ayhan, cenaze namazından sonra Şehit Er Emrah Polat'ın öz geçmişini okudu. Binbaşı Ayhan, Şehit Er Polat'ın 12 Aralık 2008'de Isparta Piyade Eğitim alayında askerliğe başladığını, 1 Mart 2009'da Diyarbakır'ın Lice ilçesine sevk edildiğini, 29 Nisan 2009'da teröristler tarafından döşenen mayının patlaması sonucu şehit olduğunu bildirdi. Binbaşı Ayhan, Şehit Er Polat'ın dayısı Bülent Özçelik'in de 1995'te Şırnak Uludere'de şehit düştüğünü ifade etti.



İl Müftüsü Hıdır Bayrak, cenaze töreninden sonra yaptığı konuşmada, en güzel ölüm şeklinin şehitlik mertebesi olduğunu, vatanı için hayatını kaybedenlerin şehit olduğunu, şehitlik mertebesinin en yüksek mertebe olduğunu belirterek, cemaatten helallik istedi.



Cami ve etrafını dolduran binlerce kişi bir ağızdan "Helal olsun" dedi.



Cenaze, daha sonra askerlerin omuzlarında bir süre taşındı. Yol boyunca vatandaşlar gözyaşı döktü, bölücü terör örgütüne lanetler yağdırıp, aleyhte sloganlar attı.



Şehit Er Polat'ın naaşı, daha sonra Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.









