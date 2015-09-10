Şehitler için gökyüzüne siyah güvercin bıraktılar

Isparta Güvercin Sevenler Derneği üyeleri, şehit asker ve polisler için gökyüzüne siyah güvercin bıraktı.

Muzaffer Türkeş Mahallesi'ndeki dernek binası önünde toplanan dernek üyeleri, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehit olan asker ve polisler için dua etti.

Dernek olarak bugüne kadar gökyüzüne hep barışın sembolü olan beyaz güvercin bıraktıklarını dile getiren Dernek Başkanı Ömer Çivici, ancak bu kez şehit olan güvenlik güçlerinin kendilerinde yarattığı matem için gökyüzüne siyah güvercin bırakacaklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından dernek üyeleri, hep birlikte gökyüzüne yüzlerce siyah güvercin bıraktı.