-Şehitler için Diyarbakır'da tören DİYARBAKIR (A.A) - 25.09.2011 - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Belenoluk Jandarma Karakoluna dün akşam teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Canbulat ile jandarma erler Önder Turgay, Adem Yörük, Ömer Dursun ve Halil İbrahim Türkmen için 7. Kolordu Komutanlığı General Galip Deniz Kışlasında tören düzenlendi. Törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ve Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak da katıldı. Batman Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Necdet Köse, Türkiye Cumhuriyeti devletini zayıf düşürme ve ülke topraklarını bölme düşüncesinde olanların asla emellerine ulaşamayacağını belirterek, şunları söyledi: ''Bugün ve gelecekte geçmişte olduğu gibi Türk milletinin sarsılmaz azim ve iradesi karşısında hüsrana uğrayacaklardır. Bu olay vatan ve millet sevgimizi, Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri olan bağlılığımızı ve bunlara yönelik tehditleri bertaraf etme yönündeki haklı ve kararlı olan mücadeleye olan inancımızı bir kat artırmıştır. Unutmayalım ki bir millet vatanı için ölmesini bilen evlatları olduğu müddetçe yaşar, bizler her bir ferdi ile bu duygu içerisinde olan yüce Türk milletinin evlatlarıyız. Yapılan bu insanlık dışı saldırı bizleri yıldırmayacaktır. Şehitlerimizin yerlerini doldurmak, onların yerine görev yapmak üzere hazır bekleyen binlerce vatan evladı mevcuttur.'' Şehitlerin cenazeleri daha sonra ambulanslara konularak hava alanına götürülürken, buradan memleketlerine gönderileceği belirtildi. Törende şehit yakınları güçlükle ayakta dururken, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ile Mine Lök Beyaz da gözyaşlarını tutamadı. Saldırıda yaralanarak kaldırıldığı Ankara GATA'da şehit olan Jandarma Onbaşı Recep Gök'ün cenazesinin ise yarın Ankara'dan Şırnak'a götürüleceği bildirildi.