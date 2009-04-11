Şehitler Diyarbakır’a gönderildi

Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerin cenazeleri Diyarbakır'a gönderildi.



Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarıyla dün akşam çıkan çatışmada şehit olan piyade erler Tuncay Türken ve Emre Anşin'in cenazelerinin Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen törenin ardından helikopterle Diyarbakır'a gönderildiği, buradan da uçakla İstanbul'a götürüleceği bildirildi.



Dün akşam Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde teröristler tarafından ateş açılması sonucu piyade erler Tuncay Türken ve Emre Anşin şehit olmuş, operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.

