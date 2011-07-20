-ŞEHİTLER ANITI'NDAKİ BAYRAKLARI ÇALDILAR TOKAT (A.A) - 20.07.2011 - Tokat'ın Niksar ilçesinde, Şehitler Anıtı'nda bulunan, 16 Türk devletine ait bayraklar çalındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şehitlerin anısına oluşturulan Şehitler Anıtı'na gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, anıtta bulunan, tarihteki 16 Türk devletine ait bayrakları çaldı. Şehitlikteki lambalar da tahrip edildi. Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar, anıttaki bayrakların çalınmasına ve lambaların tahrip edilmesine anlam veremediğini belirterek, ''Buna kelime bile bulamıyorum'' dedi. Daha önce anıtta onarım çalışması için 25 bin lira harcadıklarını söyleyen Yadigar, anıtını korumaya çalıştıklarını belirterek, ''Burayı Niksar halkının koruması lazım. Oradan bu bayrakların alınmasına anlam veremiyorum. Yenisini takacağız ama bu olayı anlamsız buluyorum'' diye konuştu. Olayın emniyete intikal ettiğini ifade eden Yadigar, anıtın güvenlik kameralarıyla takip edileceğini sözlerine ekledi.