T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞEHİTLER ANITI'NDAKİ BAYRAKLARI ÇALDILAR TOKAT (A.A)

20 Temmuz 2011 21:32

-ŞEHİTLER ANITI'NDAKİ BAYRAKLARI ÇALDILAR TOKAT (A.A) - 20.07.2011 - Tokat'ın Niksar ilçesinde, Şehitler Anıtı'nda bulunan, 16 Türk devletine ait bayraklar çalındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şehitlerin anısına oluşturulan Şehitler Anıtı'na gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, anıtta bulunan, tarihteki 16 Türk devletine ait bayrakları çaldı. Şehitlikteki lambalar da tahrip edildi. Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar, anıttaki bayrakların çalınmasına ve lambaların tahrip edilmesine anlam veremediğini belirterek, ''Buna kelime bile bulamıyorum'' dedi. Daha önce anıtta onarım çalışması için 25 bin lira harcadıklarını söyleyen Yadigar, anıtını korumaya çalıştıklarını belirterek, ''Burayı Niksar halkının koruması lazım. Oradan bu bayrakların alınmasına anlam veremiyorum. Yenisini takacağız ama bu olayı anlamsız buluyorum'' diye konuştu. Olayın emniyete intikal ettiğini ifade eden Yadigar, anıtın güvenlik kameralarıyla takip edileceğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24