-Şehitler anısına mücadele ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Hollanda'nın Rotterdam kentinde devam eden Büyük Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarı finale kalan 4 Türk boksörü, yarınki müsabakalarda ringe şehitlerin anısına çıkacaklarını açıkladılar. Şampiyonada mücadelelerini sürdüren ve yarın final maçları yapacak olan 54 kiloda Ayşe Taş, 57 kiloda Nagehan Malkoç, 64 kiloda Gülsüm Tatar ve artı 81 kiloda Şemsi Yaralı, yaptıkları açıklamada, ''Yarın şehitlerimizin anısına yumruklarımızı sallayacağız'' dediler.