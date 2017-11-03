Şehitkamil'de 1 ayda aranan 393 kişi yakalandı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'in merkez Şehitkamil ilçesinde, geçen Ekim ayı içerisinde polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda hakkında arama kararı bulunan 393 kişi yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılmasına yönelik 1-31 Ekim tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 28 bin 611 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı ve hakkında arama kararı bulunan 393 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmasında ayrıca 84 tabanca, 72 tüfek, 53 kurusıkı tabanca, 1680 fişek, 2 bıçak, 981gram esrar, 33 gram eroin, 1067 uyuşturucu hap, 52 gram metamfetamin, 8 bin 240 kaçak sigara, 16 çalıntı araç ile 46 çalıntı motosiklet ele geçirildi.