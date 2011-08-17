-Şehit'in baba ocağına dev bayrak ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan Binbaşı Yavuz Başayar'ın Ankara'daki babaocağına ''ateş düştü''. Binbaşının şehit haberinin ardından Başayar ailesinin evinin bulunduğu apartmana dev Türk bayrağı asıldı. Demetevler İvedik Caddesi 939. Sokak'ta oturan şehit Binbaşı Başayar'ın annesi İnayet Başayar ve babası İsmail Başayar evlerinde taziye ziyaretlerini kabul ederken, sokakta bir ambulans da hazır bekletiliyor. Sokaktaki esnafın da işyerlerine Türk bayrağı astığı görülüyor. Bu arada, şehit binbaşının ailesine askeri yetkililer de taziye ziyaretinde bulundu. -Hakkari'ye bir hafta önce atanmış- Yakınları, şehit Binbaşı Başayar'ın bir hafta önce Tokat'tan Hakkari'deki Fatihler Tabur Komutanlığı'na atandığını belirtirken, şehit binbaşının kardeşi Fatih Başayar'ın da özel harekatta görevli polis memuru olduğu öğrenildi. İki çocuğu olduğu belirtilen şehit Binbaşı Başayar'ın yarın Kazan'da toprağa verileceği ifade edildi. -Uzman Çavuş Samet Kılıç'ın baba evinde yas var Şehit Uzman Çavuş Samet Kılıç'ın (24), Ordu'nun Perşembe ilçesindeki baba evinde de yas var. Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde yaşayan Kılıç ailesine şehit haberini, Kaymakam Abdullah Küçük ve Belediye Başkanı Selami Çarkçı ile birlikte köye giden Ordu İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Hacı Sarıışık verdi. Oğlunun şehit haberini alan anne Ömür Kılıç, sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, şehit annesine müdahale yaptı. Baba Ahmet Kılıç'ı ise Kaymakam Küçük, Belediye Başkanı Çarkçı ve Yarbay Sarıışık teskin etmeye çalıştı. Şehit Samet Kılıç'ın 20 önce aynı köyden Merve Kılıç ile evlendiği, 10 gün önce de eşiyle birlikte görev yerine döndüğü, şehidin kardeşi kardeşi Sercan Kılıç'ın da bir süre önce askerden geldiği öğrenildi. Şehidin Türk bayrağı asılan baba evine çok sayıda kişi de taziye için geldi. Ezan okunduğu sırada, ''Oğlumun salasını mı veriyorsunuz. Vermeyin, söylemeyin oğlumu. Oğlumun seslerini duymuştum, maviş gözlüm, bu gerçek olamaz, yalan'' diyerek ağlayan anneyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. İki çocuklu Kılıç ailesinin çiftçilikle geçindiği, baba Kılıç'ın okul dönemi de servis şoförlüğü yaptığı öğrenildi.