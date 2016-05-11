Şehit yüzbaşının ağabeyi Yarbay Alkan: Ülkeyi yönetenler de bedel ödemeden terör bitmez!

PKK tarafından 21 Ağustos'ta Şırnak'ta jandarma karakoluna yapılan saldırıda şehit olan Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze törenindeki “Çözüm diyenler neden şimdi 'sonuna kadar savaş' diyor” sözleri ile kamuoyunun tanıdığı ağabeyi Jandarma Yarbay Mehmet Alkan, "Dağdaki terörü şehre indirenler, bu akan kanların sorumlusudur" dedi. 227 şehit verdiği belirtilen Osmaniye’deki gezisi sırasında konuşan Yarbay Alkan “'Askersin kardeşim öleceksin'. Eyvallah bakın bu kadar şehidimiz var. Bunların hepsi öldü, kanını canını verdi. 32 yıldır böyle. Peki bu ülkeyi yönetenler ne yaptı? Biz canımızla, kanımızla bedel ödedik. Ülkeyi yönetenler hangi bedeli ödedi, bunu gösterin bana. Onlar bedel ödemediği sürece bu iş de bitmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, iznini geçirmek üzere Osmaniye'ye gelen Yarbay Alkan, kardeşleri öğretmen Murat ve Deniz Astsubayı olan İsmail Alkan ile birlikte sabah saatlerinde ilk olarak şehit kardeşleri Yüzbaşı Ali Alkan'ın Garnizon Şehitliği'ndeki mezarını ziyaret etti.

Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi'ni ziyaret eden Yarbay Alkan ve kardeşleri, burada Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, şehit yakınları ve gaziler tarafından karşılandı. Dernek Başkanı Öksüz, dernek hakkında kısa bir bilgi vererek, "Osmaniye ilimizin 227 şehidi, 119 gazisi bulunmakta. İl ve ilçelerimizde de evde tedavileri süren 6 yaralı askerimiz bulunmakta" dedi.

Adı vakıfta yaşayacak

Dernek başkanından sonra konuşan Yarbay Mehmet Alkan ise şehit kardeşlerinin adının yaşaması için bir vakıf kurma düşüncesinde olduklarını belirterek, "Alim'in askerleri terhis oldukları gün mezarını ziyaret ettiler. Allah razı olsun, ben hepsinin Osmaniyeli olduğunu sanıyordum ama farklı yerlerden gelmişler. Daha sonra bizleri de ziyaret ettiler. Orda olan olayları zaten bizlerde az çok biliyorduk, bir kere daha onlardan canlı olarak dinledik. Ali'nin ne kadar cömert, fedakar, kahraman olduğunu bir kez daha onların ağzından canlı olarak dinledik. Onun adının yaşatılmasını istedik. Kendi adıma, kardeşlerimle beraber onun adıyla Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı şeklinde bir çalışmamız var. Ankara'ya döndüğümde yasal işlemlerini başlatacağım. Onun fedakarlığının kahramanlığının karşılık bulması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

“Ülkeyi yönetenler hangi bedeli ödedi?”

Devam eden çatışmalar hakkında da konuşan Yarbay Alkan, şunları söyledi:

"Hani diyorlar ya, 'Askersin kardeşim öleceksin'. Eyvallah bakın bu kadar şehidimiz var. Bunların hepsi öldü, kanını canını verdi. 32 yıldır böyle. Peki bu ülkeyi yönetenler ne yaptı? Biz canımızla, kanımızla bedel ödedik. Ülkeyi yönetenler hangi bedeli ödedi, bunu gösterin bana. Onlar bedel ödemediği sürece bu iş de bitmeyecektir. Dağdaki terörü şehre indirenler, bu akan kanların sorumlusudur. Yine konuşuyor diyecekler ama... Biz kanımızı canımızı vermeyelim demiyoruz, veriyoruz zaten. Bundan bir çekincemiz yok. Bunu da herkes görüyor, mezarlıklar şehitlikler de bunun şahidi. Peki nereye kadar. Bu işin bir sorumlusu yok mu? Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Biz kaybedeceğimizi kaybetmişiz zaten. Üzerimize düşeni de yapmışız. Artık üzerine bir şey düşmeyenlerin bir şeyler yapması lazım. Başkalarının bir şeyler yapması lazım. "

"Teröristler yıllardır belediyeleri yönetiyor"

Yarbay Alkan yerel yönetimlerde ilgili şunları söyledi:

"Bir taraftan terörle mücadele ediyoruz diyorlar, diğer taraftan teröristler belediyeleri yönetiyor yıllardır. Koca koca belediyeleri yönetiyorlar, devletin tüm imkanları ellerinde. Bu nasıl mücadeledir? Doğruları söylemek ülkemizde suç maalesef. Aklı başında herkes bilir, odada sinek olduğu zaman ilaç alırsın öldürmeye çalışırsın. Ama dışarıda bataklık var, belediye görevini yapmıyor ilaçlamasını yapmıyor. O zaman burada sinek sizi ısıracak, siz sineği öldüreceksiniz, öyle devam edip gidecek. Ama bataklık orada duruyor, bataklığın kurutulması lazım. Yani terörle mücadele farklı bir şey, teröristle mücadele farklı bir şey. Bunu artık anlamamız lazım. Biz askeriz terörle mücadele ediyoruz, askeriz vur der vur, dur der dururuz, şuan olduğu gibi, yıllardır olduğu gibi."

Daha sonra Dernek Başkanı Durmuş Öksüz, ziyaret anısına Yarbay Mehmet Alkan'a dernek flamasını hediye ederek, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini belirterek, teşekkür etti.

Uyarı cezası almıştı

Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın Osmaniye'de düzenlenen cenaze törenine geçtiğimiz 21 Ağustos'ta üniformasıyla katılan ağabeyi Jandarma Yarbay Mehmet Alkan, Türk bayrağına sarılı tabutun başında şehit kardeşine "Ali'm" diye seslendikten sonra şapkasını çıkarıp haykırarak, "Buradaki vatan evladı daha 32 yaşında. Vatanına, sevdiklerine doyamadı. Bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonradan savaş diyor" diye feryat etmişti. Bunun üzerine soruşturma başlatan Jandarma Genel Komutanlığı, ağabey Alkan'a uyarı cezası vermişti.

Yarbay Alkan'ın kardeşinin cenazesindeki konuşması şöyle: