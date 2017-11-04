Şehit Yüzbaşı Burak Bilen son yolculuğuna uğurlandı

Ersin ERCAN-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'nde trafik kazasında şehit olan 13 yıllık asker, 36 yaşındaki Yüzbaşı Burak Bilen, memleketi Bolu\'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari\'deki 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'nda Merkez Komutanı Yüzbaşı Burak Bilen, dün Şemdinli şehitleri için düzenlenen törenden dönerken otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu şehit oldu. Şehit Bilen\'in cenazesi askeri uçakla Ankara\'ya, oradan da helikopterle Bolu 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı\'na getirildi. Burada düzenlenen törenden sonra şehit Bilen\'in cenazesi, Yaşamkent Mahallesi\'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada helallik alınması ve dua edilmesinden sonra de şehit yüzbaşı için aynı mahallede bulunan Kalıcı Konutlar Camii\'nde tören yapıldı.

Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Bolu Valisi Aydın Baruş, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

İkindi namazı ardından İl Müftüsü Orhan Genç, cenaze namazını kıldırdı. Ardından şehidin tabutu cami avlusundan alındı. Sağlık görevlisi ile kadın astsubayın yardımıyla ayakta durabilen anne Nurhayat Bilen, askerlerin omzunda götürülen oğlunun tabutuna son kez dokundu. Şehidin babası Yakup Bilen de Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile birlikte oğlunun tabutunu bir süre taşıdı. Akdağ, cenaze aracının arkasında şehidin babasıyla kol kola yürüdü. Bir süre oğlunun tabutunun yanında yürüyen anne Nurhayat Bilen, daha sonra polis aracına bindirildi. Şehidin cenazesi, daha sonra Şehitler Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



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