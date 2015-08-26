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Şehit Yüzbaşı Alkan'ın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı!

Daha önce 3 kişi gözaltına alınmıştı

26 Ağustos 2015 14:06

Osmaniye'de, şehit Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Ayvalık Jandarma Karakoluna düzenlenen terör saldırısında şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan için hafta sonu Enverul Hamit camisinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan gerginlik üzerine Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.T. ve E.D. "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla tutuklandı, M.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

 

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